GOVERNADOR MITIDIERI ENTREGA DE QUADRA POLIESPORTIVA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO EM ITABAIANA

O governador Fábio Mitidieri participou, à convite do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS), da inauguração da quadra poliesportiva coberta do Campus Itabaiana. O espaço moderno e multifuncional atenderá às necessidades esportivas e pedagógicas da comunidade acadêmica. A obra foi viabilizada por meio de emendas parlamentares de quando Mitidieri estava como deputado federal por Sergipe, no valor superior a R$ 1,3 milhão.

O governador lembrou que, em sua vida pública, sempre teve um olhar atencioso ao papel do Instituto Federal de Educação de Sergipe, assim como ao esporte. “Sempre fui um grande defensor do IFS. Enquanto deputado, sempre defendi que as emendas da bancada fossem não apenas para a Universidade Federal, mas, também, para o IFS, pela relevância que ele tem no ensino e na educação para o estado de Sergipe. E essa entrega de hoje é mais do que simbólica, é essencial porque uma quadra é um ambiente de esporte e de confraternização, do qual a comunidade também se beneficia, e eu, como desportista, sempre investi no esporte e estou feliz por essa inauguração”, afirma o governador.

Para a reitora do IFS Itabaiana, professora Ruth Sales Gama de Andrade, não há como oferecer uma educação de qualidade desassociada ao esporte. “Não existe educação sem esporte. O esporte educa, proporciona uma condição melhor de saúde, física e emocional, e disciplina o estudante. Então, faltava esta ferramenta para completar a formação cidadã”, complementa.

Nova infraestrutura

A quadra poliesportiva coberta do Campus Itabaiana oferece um ambiente adequado para a prática de diversas modalidades esportivas, como futsal, vôlei e basquete. Além disso, o espaço proporciona condições ideais para a realização de eventos e atividades pedagógicas, promovendo o desenvolvimento integral dos estudantes.

A entrega da quadra poliesportiva reflete o compromisso do IFS – Campus Itabaiana com a excelência educacional e a valorização do esporte como ferramenta de inclusão e cidadania.

Segundo o professor de Educação Física do IFS de Itabaiana, Ayrton Ramos, a entrega do equipamento trará benefícios tanto para os alunos, quanto para os professores e comunidade. “Quando o aluno vê uma quadra desta, se sente estimulado a estudar e praticar um esporte.O esporte é saúde, socialização, um meio de aprimorar o conhecimento do aluno e mostrar que ele consegue algo na vida, pois o esporte ensina a vencer e, também, a perder. Não é só importante para nossos alunos, mas, ainda, para a comunidade externa, para os projetos de extensão, de pesquisa, a partir dos quais a comunidade também pode fazer parte dessa grande estrutura”, pontua.

