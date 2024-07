Governador Fábio Mitidieri destaca a reunião com Petrobras e avanços da economia em entrevista

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, participou nesta quinta-feira, 18, do programa Jornal da Fan, da rádio Fan FM, apresentado pelo radialista Narcizo Machado. Durante a entrevista, o governador abordou temas como o novo escritório da Desenvolve-SE em São Paulo, a reunião com a Petrobras, o crescimento de 10% na arrecadação do ICMS, os projetos aprovados na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), que incluem reajustes salariais das forças de segurança, entre outros assuntos relevantes da gestão.

Fábio Mitidieri destacou a abertura do novo escritório da Desenvolve-SE em São Paulo, ressaltando a importância para a captação de investimentos. “A agência, capitaneada por Milton Andrade, que é um empresário respeitado, dá um passo necessário que mostra o compromisso do Estado. A inauguração do escritório em São Paulo foi prestigiada, com a presença de muitos fundos e empresários, demonstrando que estamos no caminho certo”, afirmou.

Reunião com a Petrobras

O governador também falou sobre a reunião com a Petrobras para discutir o projeto Sergipe Águas Profundas, um dos maiores investimentos da estatal para os próximos anos. Ele enfatizou que a execução desse projeto é crucial para a economia do estado, com potencial de gerar muitos empregos e aumentar a arrecadação, estimada em R$ 1 bilhão de reais de royalties por ano. “Precisamos entender o pensamento da nova diretoria da Petrobras, especialmente após a desqualificação do vencedor da licitação”, salientou.

Crescimento econômico

Fábio Mitidieri comemorou o crescimento de 10% na arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), destacando que isso resultou em mais de R$ 500 milhões de reais para os cofres do estado. “Esse aumento permitiu que fizéssemos investimentos importantes, como reajustes salariais e novos concursos públicos”, explicou.

O projeto do ICMS Social também foi destacado. “Quero agradecer à Assembleia, mais uma vez, por mostrar o compromisso com Sergipe, ficando até altas horas para votar pautas muito positivas. Por exemplo, o ICMS social, mudando a modalidade de distribuição dos ICMS entre os municípios, onde a gente aumenta a obrigatoriedade dos municípios em investimentos em educação”, pontuou o governador.

O chefe do Executivo estadual reforçou a boa saúde financeira de Sergipe, destacando o baixo endividamento do Estado e a excelente nota de Capacidade de Pagamento (Capag), B+. “Estamos tranquilos financeiramente, o que nos permite fazer investimentos importantes sem comprometer as finanças do estado”, concluiu.

Concursos públicos

Outro tema debatido foi o compromisso do governo com a realização de concursos públicos e a concessão de reajustes salariais para diversas categorias. Fábio também destacou os reajustes aprovados na Alese para as forças de segurança e outras categorias, que serão retroativos a 1º de julho. “Nosso governo já realizou 20 concursos públicos em um ano e meio, mostrando nosso compromisso em oxigenar o serviço público do estado”, disse.

Saúde

Na área da saúde, o governador mencionou a criação do serviço aeromédico, que já salvou mais de 150 vidas, e a implementação do protocolo de medicamentos à base de canabidiol, colocando Sergipe como referência nacional. Mitidieri também falou sobre os investimentos no custeio de hospitais como São José, Santa Isabel e Hospital de Cirurgia, que recebem mensalmente recursos significativos do estado para garantir um melhor serviço à população. “São investimentos vultosos que o Estado tem feito para garantir o melhor serviço à sociedade sergipana”, frisou.

