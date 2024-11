Governador discute avanços no Programa Primeiro Emprego com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, foi recebido nesta terça-feira pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, para apresentar resultado do Programa Primeiro Emprego (PPE), gerido pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), e buscar parcerias para ampliação das políticas de fomento ao emprego e renda.

“Gostaríamos de agradecer ao ministro Marinho e toda a equipe pela celeridade e seriedade no tratamento das demandas relativas à geração de vagas e qualificação de nossos trabalhadores”, enfatizou Fábio. O governador ainda convidou o ministro para participar da formatura de uma das próximas turmas do programa, em Aracaju, em data a definir, e para assistir à apresentação do ‘Primeiro Emprego’, durante o G20 Social, que ocorrerá de 14 a 16 de novembro, no Rio de Janeiro.

O Programa Primeiro Emprego está entre as atividades autogestionadas com propostas aprovadas na primeira chamada para apresentações no G20 Social. O Governo do Estado será representado pela Seteem, executora do PPE, com a apresentação intitulada ‘Governança colaborativa e inclusão de jovens no mercado de trabalho: o caso do Programa Primeiro Emprego’.

O G20 Social é uma iniciativa da presidência brasileira do bloco internacional pautada no compromisso de ouvir e dar voz à sociedade civil em suas diversas esferas de atuação. Das 852 propostas recebidas, 479 passaram nesta fase e 164 selecionadas, entre elas o programa sergipano. O Brasil preside o G20 pela primeira vez desde 2008, quando foi implantado o atual formato do grupo, composto pelas 19 maiores economias do mundo, bem como a União Europeia e mais recentemente a União Africana.

Primeiro Emprego

O Programa Primeiro Emprego foi desenvolvido para atender jovens entre 18 e 29 anos sem experiência prévia, uma das maiores barreiras para a entrada no mercado de trabalho. Desde o lançamento, o PPE tem promovido a inclusão produtiva, qualificando e empregando jovens em empresas parceiras. Além disso, os participantes recebem uma bolsa financeira durante o período de aprendizado.

Por meio da parceria com diversas instituições, o ‘Primeiro Emprego’ visa agregar conhecimentos práticos e teóricos do mercado de trabalho aos jovens, qualificando a mão de obra e garantindo bolsa financeira durante seis meses para aqueles que forem selecionados pelo programa. São bolsas de R$ 500,00 para jovens de nível técnico ou médio; e bolsas de R$ 750,00 para os de nível superior. Ao fim da jornada de qualificação, no mínimo 30% desses jovens terão a oportunidade de carteira assinada. Até 2025, a meta é atingir 5 mil jovens beneficiados pelo programa.

De acordo com o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, levar o programa estadual para a Cúpula Social é uma oportunidade ímpar de mostrar como um trabalho de colaboração interinstitucional, entre os setores público, privado e organizações da sociedade civil, pode fortalecer a empregabilidade e a qualificação profissional dos jovens.

Também participaram da reunião o secretário de Estado Chefe da Casa Civil, Jorge Araujo Filho, e os secretários executivos da Seteem, Rafael Melo Tavares, e de Representação de Sergipe em Brasilia, Luciano Filho. Por parte do Ministério, participaram o chefe de Gabinete, André Segantini, a assessora especial do ministro, Ivonete Pereira Motta, o assessor da Secretaria de Qualificação, Emprego e Renda, Pedro Humberto Midlej Bastos e a diretora substituta de Qualificação Profissional, Vanessa de Sousa Araujo.

Foto: Júlio Dutra