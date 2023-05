Fábio Mitidieri discute soluções para a mobilidade urbana em seminário promovido pela Fetralse

O debate sobre a mobilidade urbana e o desenvolvimento sustentável tem sido um dos assuntos mais discutidos da atualidade. Por reconhecer a relevância do tema para a sociedade, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, participou do 1º Seminário de Mobilidade Urbana 2023, promovido pela Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse). O evento aconteceu nesta quarta-feira, dia 17, no Espaço Sobre as Ondas, situado no bairro Atalaia, em Aracaju.

O seminário proporcionou um espaço oportuno para que autoridades, especialistas e representantes do setor público e privado pudessem discutir estratégias e soluções para melhorar a mobilidade urbana nas cidades. O evento contou com a realização de diversas palestras, que abordaram temas prioritários a respeito das principais dificuldades que cercam a acessibilidade e a locomoção da população.

Na abertura do seminário, o presidente da Fetralse, Alberto Almeida, enalteceu a importância do evento destinado a dialogar sobre o transporte público e a mobilidade urbana. “Queremos agregar valor, tratar sobre as dificuldades e apontar as alternativas, buscando soluções aplicáveis”, disse.

O governador Fábio Mitidieri participou do painel de abertura, que tratou sobre ‘Como a união dos poderes público e privado contribuem para a mobilidade urbana’, ao lado do presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Vander Costa, e do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, também presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

Fábio falou sobre a necessidade da colaboração entre os diferentes setores da sociedade em prol da mobilidade urbana, destacando a importância da parceria entre o poder público e a iniciativa privada para oferecer um sistema de transporte eficiente, sustentável, com infraestrutura adequada, preço justo, e que priorize o bem-estar dos cidadãos.

“Coloco nosso governo à disposição do setor privado, pois precisamos ser aliados nesse processo. Também é necessário contarmos com a parceria do Governo Federal. Juntos, podemos trabalhar para proporcionar um transporte coletivo de qualidade, incluindo os investimentos em rodovias em benefício da mobilidade. Além disso, podemos estimular o uso de meios de transporte que promovam a mobilidade sustentável, a exemplo de bicicletas. Nosso objetivo é contribuir com o debate para encontrarmos soluções que assegurem a acessibilidade, conforto, segurança e a eficiência dos deslocamentos urbanos.”

Soluções

O presidente da CNT, Vander Costa, demonstrou a satisfação de estar em Aracaju, ao lado do governador Fábio Mitidieri e do prefeito Edvaldo Nogueira, para discutir um tema de extrema importância, frisando que a questão da mobilidade urbana está em destaque tanto no Brasil quanto em todo o mundo.

“Nosso objetivo com esse encontro é fazer provocações e promover reflexões que contribuam para o futuro da mobilidade urbana. É essencial que priorizemos a mobilidade coletiva em detrimento da mobilidade individual, e que possamos incluir todos os tipos de modalidades de transporte nesse debate, inclusive o transporte de carga”, sublinhou.

O prefeito de Aracaju e presidente da FNP, Edvaldo Nogueira, levou para o debate sua experiência e os desafios enfrentados no contexto da mobilidade urbana na capital. “O que chamam de mobilidade urbana eu costumo chamar de mobilidade humana, pois é direito de todo indivíduo, seja homem, mulher, jovem, criança ou idoso, com segurança e qualidade para acessar serviços essenciais, como escolas, hospitais, teatros, praias e desfrutar das oportunidades que a cidade oferece”.

A presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp), Raissa Cruz, comemorou o engajamento e a motivação de todos que estiveram reunidos com o objetivo de somar esforços em busca de soluções para o transporte público coletivo. “Acredito que, por meio do transporte, é possível influenciar na melhoria da mobilidade urbana para todos, uma vez que o transporte público é responsável por 70% dos deslocamentos diários. Portanto, é crucial manter essa interação entre todos os setores, a fim de continuarmos tratando desses temas importantes discutidos no evento, como financiamento do transporte público, ações de sustentabilidade e segurança no transporte. Todas as discussões realizadas durante o seminário contribuirão para a construção de um conjunto de alternativas para a operação do transporte público na capital e em todo o estado. Queremos estar juntos na colaboração desse processo”, disse Raissa.

Foto: Arthur Soares