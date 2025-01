Governador Fábio Mitidieri diz que o Calendário de Eventos de Sergipe registrou aumento de 13% em 2024

Uma das ações estratégicas desenvolvidas pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), o Calendário de Eventos de Sergipe teve grande adesão desde o lançamento em março de 2023. Em 2024 foi registrado um crescimento de 13,38% no número de eventos cadastrados em comparação ao ano anterior, e para 2025 estima-se que haja um aumento ainda maior, ultrapassando os 15%, o que irá movimentar intensamente o setor turístico sergipano.

Foram cadastrados 1.660 eventos em 2024, uma evolução em relação aos 1.464 de 2023. Segundo o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, a crescente no calendário, com quase 200 eventos a mais, mostra que a economia sergipana está crescendo.

“A atividade turística está ganhando mais credibilidade. A promoção intensa e constante do destino Sergipe nos principais mercados emissivos de turistas do Brasil, com participações da Setur em feiras e eventos voltados ao turismo, coloca Sergipe em evidência e impulsiona a captação de eventos regionais e nacionais para o estado. Assim, os eventos estão ampliando ainda mais nossa atividade do turismo de negócios, esportivos e de entretenimento”, pontuou o secretário.

Sobre o calendário

O Calendário de Eventos de Sergipe é um levantamento de todos os eventos públicos e privados com interface com o turismo em diversos tipos, sejam eles culturais, de negócios, esportes, religiosos, lazer e entretenimento, nos 75 municípios. O objetivo é ser um dos instrumentos para o fortalecimento do turismo no estado.

Desse modo, tanto os turistas quanto os fornecedores de serviços turísticos saberão o que fazer nos próximos 12 meses, e poderão se organizar com base nesse calendário. Esta é uma ação que atende a uma antiga demanda do setor turístico.

A expectativa é de que, em 2025, haja uma ampliação de mais de 15% do número de eventos comparado a 2024. Para alcançar tal meta, a Setur está trabalhando intensamente na elaboração do calendário, captando informações sobre os eventos a serem realizados este ano nos quatro cantos do estado.

A pasta está iniciando contato com as prefeituras de todos os municípios sergipanos, solicitando nome do evento, data, local e cidade onde acontecerão os eventos. As cidades que desejem divulgar seus eventos no portal se.gov.br/calendario devem encaminhar as informações para o e-mail eventos@setur.se.gov.br. O Calendário 2025 será apresentado em breve.

Foto: Max Carlos/Setur