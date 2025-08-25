GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI E A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA ÉRICA MITIDIERI LANÇAM O PROGRAMA SERGIPE SEM FOME

O governador Fábio Mitidieri e a secretária de Assistência Érica Mitidieri lançam nesta segunda-feira (25), o programa Sergipe sem Fome, uma política pública permanente do Governo de Sergipe voltada à segurança alimentar e à inclusão produtiva.

Na ocasião, também será lançado o Selo Social Sergipe sem Fome e assinado o Pacto pela Segurança Alimentar com os municípios.

Sergipe tem avançado em políticas de combate à fome. A insegurança alimentar grave caiu de 30% para 5,5%, mais de 2,7 milhões de refeições já foram servidas pelo programa Prato do Povo, R$ 97 milhões distribuídos pelo Cartão CMAIS e mais de 12 mil agricultores são apoiados pelo Mão Amiga.

Com informações e foto da ASN