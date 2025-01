Governador Fábio Mitidieri e Banco Mundial discutem avanços na infraestrutura rodoviária em Sergipe

O governador Fábio Mitidieri reuniu-se nesta segunda-feira, 20, com o Banco Mundial e equipe técnica do governo para apresentação da Operação de Contratos de Reabilitação e Manutenção (Crema), um modelo que visa modernizar a gestão e manutenção das rodovias estaduais, com apoio financeiro do Banco Mundial. A Operação Crema busca reabilitar e garantir a manutenção de rodovias estratégicas em Sergipe, por meio de contratos plurianuais, que delegam ao setor privado a responsabilidade pelo planejamento, execução e manutenção das obras. Este modelo permite ao governo focar no monitoramento de desempenho, promovendo eficiência, sustentabilidade e segurança a longo prazo.

Segundo o governador, a ideia é promover uma infraestrutura rodoviária moderna e segura. “Estamos vendo a possibilidade de projetos estruturantes que garantam segurança viária, resiliência climática e eficiência na gestão das nossas rodovias”, destacou Fábio Mitidieri. O modelo Crema – Segunda Geração já foi aplicado com sucesso em outros estados brasileiros e países, baseando-se em boas práticas de contratos e parcerias público-privadas (PPPs). Entre os benefícios esperados estão: redução de custos fiscais ao longo do ciclo de vida das rodovias; melhoria da qualidade das estradas com base em critérios rigorosos de desempenho; redução de acidentes e aumento da segurança para motoristas, pedestres e ciclistas; sustentabilidade ambiental, com medidas de mitigação de riscos climáticos e promoção da mobilidade sustentável.

Os contratos terão duração de 8 a 30 anos e priorizarão três blocos de rodovias: alto sertão, baixo são francisco e sul do Estado. Também estão previstas melhorias para pedestres em travessias urbanas, com foco nas cidades turísticas de Laranjeiras e São Cristóvão, além da inclusão de infraestrutura voltada para a mobilidade de ciclistas. O representante do Banco Mundial, Carlos Bellas Lamas, especialista sênior de transportes do Banco Mundial, destacou a importância do programa para o Estado. “A ideia é trazer contratos mais longos e eficientes, focados em melhorias importantes, tanto na segurança viária quanto na resiliência climática. Com um financiamento de 100 milhões de dólares, o Crema vai priorizar a manutenção e reabilitação de rodovias em três blocos estratégicos e melhorar travessias urbanas e infraestrutura para ciclistas, fomentando a mobilidade e o turismo em Sergipe”, afirmou.

O especialista ressaltou ainda o trabalho conjunto entre as Secretarias estaduais, que permitiu o avanço das tratativas. “O próximo passo é submeter o pleito nesta semana, com o objetivo de acelerar a implementação do projeto”, concluiu. Já o diretor-presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), Anderson das Neves, destacou a importância da reunião para o futuro das rodovias estaduais, com foco na conservação e manutenção. “A reunião foi fundamental para discutirmos um processo muito importante para o futuro das rodovias estaduais, especialmente no que diz respeito à conservação e manutenção. O Banco Mundial trouxe a proposta do modelo Crema, já adotado com sucesso em outros estados da federação e temos confiança de que Sergipe será incluído neste programa. A iniciativa prevê a recuperação e manutenção das rodovias existentes por um período de dez anos, com ações como estudos de bacias, reparos, tapa-buracos e melhorias na sinalização. A empresa vencedora do contrato será responsável pela execução de todos esses serviços ao longo da vigência do acordo, garantindo a qualidade e a segurança das nossas estradas” , disse.

Foto: Reinaldo Moura