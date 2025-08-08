Governador e ministra destacam a realização da 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres

O governador Fábio Mitidieri recepcionou, na manhã desta sexta-feira, 8, a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, para um café da manhã que antecedeu a abertura da 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres. O encontro marcou um momento de diálogo e articulação entre os governos estadual e federal em prol do fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres sergipanas.

Estiveram presentes a primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), Érica Mitidieri; o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo; e a secretária de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), Daniele Garcia; secretária de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Mariana Dantas.

O governador ressaltou que a retomada da conferência representa um marco para Sergipe. “Hoje é um dia importante. Depois de 10 anos, a Conferência da Mulher volta para Sergipe. Quero agradecer à ministra Márcia, à secretária Daniele Garcia, à secretária Érica, ao secretário Márcio Macedo e a todas as mulheres secretárias do nosso governo, do governo das mulheres, que vêm trazer pautas relevantes, combater o feminicídio, a violência contra a mulher, fortalecer políticas públicas para as mulheres e lutar pela igualdade salarial entre homens e mulheres”, destacou.

De acordo com Fábio, a conferência é essencial e explanou sobre os avanços nas politicas públicas em prol das mulheres desenvolvidas pelo governo do Estado. “É um dia de debate, onde a mulher está no centro de todas as atenções das políticas públicas. Sergipe vem avançando nessas políticas: mais de 40% dos nossos secretários são mulheres, mais de 50% dos cargos são ocupados por mulheres, e temos a maior redução de feminicídio do país. É justo que, depois de 10 anos, a conferência nacional ocorra aqui, com Sergipe dando exemplo ao Brasil”, declarou.

Promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDM), a Conferência Estadual volta a acontecer após um hiato de dez anos, reunindo gestoras, lideranças, movimentos sociais e representantes dos municípios sergipanos para debater estratégias e ampliar a participação das mulheres nas decisões públicas.

A ministra Márcia Lopes destacou a relevância do encontro em Sergipe e da participação ativa da sociedade civil. “É um prazer voltar a Aracaju e contribuir, pelo Ministério das Mulheres, com essa quinta conferência estadual. Ficamos dez anos sem realizar essas conferências. Agora, num processo participativo, tivemos presença dos municípios, e, em setembro, esperamos a caravana de Sergipe na conferência nacional. O tema ‘Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas’ é fundamental para avançarmos em experiências exitosas, ampliar a participação das mulheres, fortalecer sua autonomia econômica, garantir cuidados e prevenir violências. Sergipe tem avançado, com destaque para a redução de feminicídios, e queremos seguir nesse caminho. Não deixe chegar ao extremo: ligue 180, denuncie e receba orientação”, ressaltou.

Conferência

Com o tema ‘Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas’, a conferência estadual é uma etapa preparatória para a Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, prevista para o mês de setembro. O evento reúne propostas discutidas nas conferências municipais e regionais, além de definir as delegadas que representarão Sergipe na etapa nacional. Ao longo do dia, são debatidos eixos como: efetividade na garantia de direitos e oportunidades; avanços e desafios da igualdade, diversidade e respeito às mulheres; enfrentamento às violências de gênero; educação e saúde das mulheres; e a garantia de orçamento público voltado para as políticas de gênero.

A secretária da SPM, Danielle Garcia, ressaltou a importância do evento. “Estamos realizando a quinta conferência estadual depois de dez anos. Temos uma secretaria específica para as políticas das mulheres, e isso se deve à sensibilidade do governador Fábio em compreender a importância dessa pauta. Nosso objetivo é consolidar direitos e construir um plano estadual que será levado à conferência nacional, em setembro. Sergipe é, hoje, o estado mais seguro do Nordeste, o segundo em eficiência administrativa, o terceiro que mais reduziu homicídios contra mulheres e o que mais reduziu estupros. Esses resultados só são possíveis quando unimos segurança pública a políticas integradas com saúde, educação, trabalho e meio ambiente. Isso mostra que estamos no caminho certo”, pontuou.

Para a primeira-dama e secretária da Seasic, Érica Mitidieri, o momento simboliza escuta e transformação. “Depois de dez anos, voltamos a ter essa conferência, que é espaço de fala e participação das mulheres da sociedade civil, unindo forças, trocando experiências e discutindo o que precisa avançar em Sergipe e no Brasil. É hora de ouvir e oportunizar mulheres empreendedoras, profissionais incríveis que muitas vezes não são lembradas ou vistas. Hoje, com a presença da ministra Márcia Lopes, podemos sentir os anseios das mulheres sergipanas e fortalecer nossa rede para transformar realidades”, afirmou.

Políticas Públicas e resultados

Nos últimos anos, Sergipe tem alcançado avanços significativos na segurança pública, com destaque para a redução de 72% na taxa de homicídios entre 2016 e 2024 e queda de 37,5% nos feminicídios entre 2023 e 2024, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Esse resultado é atribuído ao fortalecimento de políticas públicas de proteção à mulher, como o aumento de mais de 32% na concessão de medidas protetivas e a ampliação de ações de conscientização.

Paralelamente, o Governo de Sergipe tem implementado ações voltadas à prevenção da violência de gênero, fortalecimento da rede de apoio e promoção da autonomia feminina. Programas como “Maria da Penha vai à Escola”, o protocolo “Não se Cale”, o CMais Mulher (beneficiando mais de 1.800 mulheres), campanhas educativas e cursos de qualificação ampliam o acesso à informação, renda e suporte psicológico. Iniciativas como o Cuidar-SE e o Opera Mulher também reforçam o compromisso com a saúde e os direitos das sergipanas.

Foto: César de Oliveira