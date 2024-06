GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI EMPOSSA ANNE LIVIANNE COMO NOVA SUPERINTENDENTE DA JUVENTUDE EM SERGIPE

O governador Fábio Mitidieri empossou na terça-feira (04), no Palácio Museu Olímpio Campos (Pmoc), Anne Livianne como a nova Superintendente da Juventude. Ela assume o cargo no lugar de Larissa Alves e terá a missão de avançar na consolidação de ações e programas que ampliem o protagonismo dos jovens sergipanos na administração pública e na trajetória política do estado e do país.

“Confiamos que, com a determinação de Anne e o trabalho integrado de toda a equipe da SuperJuv, iremos fortalecer ainda mais as políticas públicas para a juventude do estado, fomentando ainda mais a participação dos jovens nas ações do nosso governo”, destacou o governador na ocasião.

Segundo o secretário de Estado-Chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, o trabalho realizado pela Superintendência da Juventude (SuperJuv) tem buscado inúmeras parcerias, desde iniciativas que possibilitem o primeiro emprego, até a confecção de carteiras do ID Jovem, que garantem descontos e acesso a programas culturais e passagens de ônibus, garantindo mais oportunidades, além de uma melhor qualidade de vida.

“O nosso maior desafio é avançar na implementação dessas políticas em municípios de todo o estado. No ano passado, realizamos a Conferência Estadual da Juventude e conseguimos colocar, na mesma mesa, jovens de todos os cantos de Sergipe para debater políticas que ajudem a transformar a realidade da juventude no estado e no país”, destaca Jorginho Araujo.

A nova superintendente, Anne Livianne, agradeceu ao governador Fábio Mitidieri pela confiança depositada em seu nome. “Sempre que fazemos um movimento, nunca esperamos ou imaginamos onde podemos chegar, porque fazemos de forma natural e com a intenção apenas de ajudar. Saber que hoje eu não apenas me represento, mas represento, também, os jovens de todo o estado, é motivo de orgulho. Agradeço ao governador Fábio Mitidieri, à primeira dama Érica Mitidieri e ao secretário da Casa Civil, Jorginho Araujo, pela confiança”, destacou.

Ela também ressaltou que entre as suas prioridades está a de fortalecer o elo com todas as juventudes do estado, aproximando os movimentos e dando visibilidade e oportunidade para que os jovens se tornem protagonistas dentro do processo. “Para mim, a SuperJuv é sinônimo de garantia, de que os jovens terão assegurados seus direitos e deveres, em todos os campos de atuação, seja dentro do Governo do Estado e demais secretarias ou fora”, acrescentou.

Trajetória

Natural de Aracaju e residente do bairro Santa Maria, aos 27 anos de idade, Anne Livianne teve início na vida política ainda muito cedo. Em 2016, formou o projeto ‘Juventude Sergipana em Ação’, dentro da sua comunidade, que inicialmente era voltado para os jovens da região, mas, com o tempo, expandiu-se para outros bairros da capital e municípios do estado.

Sua trajetória é marcada, principalmente, pela luta contra a evasão escolar e pelos mutirões para doação de sangue. A nova superintendente se destaca na região do Santa Maria por estar à frente de ações de ajuda aos moradores, principalmente à juventude de sua comunidade, em prol de melhorias sociais.

