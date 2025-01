Governador Fábio Mitidieri entrega a reestruturação da rodovia SE-282 e visita obras em Boquim

Com os objetivos de fortalecer a mobilidade e impulsionar o desenvolvimento regional, o governador Fábio Mitidieri entregou, nesta terça-feira, 21, a reestruturação do trecho de 25,5 km da rodovia SE-282, intitulada ‘Venâncio Fernandes da Fonseca’, que conecta os municípios de Estância e Boquim. A obra, concluída dentro da atual gestão, recebeu um investimento de R$ 22,89 milhões e foi iniciada em 27 de fevereiro de 2023, durante o programa de governo itinerante ‘Sergipe é aqui’. Após a entrega, o governador visitou obras no município de Boquim, simbolizando os avanços promovidos pela política de infraestrutura estadual.

A revitalização da SE-282 trouxe benefícios significativos para a segurança e eficiência no transporte, atendendo ao escoamento da produção agrícola, ao deslocamento dos moradores e ao turismo regional.

Segundo o governador, a entrega da rodovia atende a uma demanda histórica da população. “Uma das primeiras obras que iniciamos na nossa gestão e, agora, entregar à população nos deixa muito felizes. Essa rodovia não beneficia apenas Estância e Boquim, mas também municípios vizinhos e o turismo local. Uma obra que custou R$ 22 milhões em investimentos e que demandou muitas conversas para superarmos os desafios. A população se queixava de áreas críticas, e hoje entregamos uma estrada em condições seguras e funcionais. Essa obra é um eixo estratégico para o centro-sul do estado”, afirmou.

Destacando a realização do Verão Sergipe na Praia do Abaís, em Estância, de 1º a 3 de março, o chefe do Executivo estadual ressaltou ainda que a cultura, o turismo e a infraestrutura caminham juntos para fortalecer a economia local e criar oportunidades. “Sergipe vive um dos melhores momentos de sua história. Somos um dos estados que mais reduziram a pobreza e que possuem a menor taxa de desemprego da história. Estamos entregando uma escola climatizada a cada seis dias e, pela primeira vez, alcançamos a nota A Capag [Capacidade de Pagamento] do Ministério da Fazenda, o que comprova nossa capacidade de pagamento e gestão fiscal eficiente”, pontuou.

A obra da SE-282 foi executada por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) e incluiu pavimentação asfáltica, reciclagem do pavimento, instalação de meios-fios, drenagem e sinalização. Foram aplicadas 1.580 toneladas de asfalto e construídos mais de nove mil metros de sarjetas triangulares, promovendo maior durabilidade da via.

O prefeito de Estância, André Graça, destacou a relevância comercial da rodovia. “Ela beneficia o escoamento da produção agrícola, como a das indústrias de laranja da região, além de fomentar o turismo, já que liga municípios do sul ao centro-sul do estado”, afirmou.

A reestruturação da SE-282, entre outras obras realizadas em Boquim, faz parte de um pacote de investimentos em infraestrutura rodoviária que soma mais de R$ 1 bilhão entre 2023 e 2025, incluindo duplicação de vias, construção de pontes e pavimentação de rodovias urbanas e rurais em todo o estado.

O secretário do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto, ressaltou o compromisso do governo com a qualidade e segurança das rodovias. “Os investimentos na estrutura da rodovia reforçam sua importância para o escoamento de produção e o turismo na região”, destacou.

Durante a inauguração, o deputado estadual Luiz Fonseca, representando a família do homenageado Venâncio Fernandes da Fonseca, exaltou a importância da obra. “Essa rodovia faz a ligação com a BR-101, conectando Boquim a Estância, passando pelas indústrias de processamento de sucos e pela produção de laranja, tão relevante para nossa região. Além disso, fortalece o turismo e a economia local”, comentou.

Para Cláudio Roberto, taxista de Estância, a revitalização melhora a segurança e reduz os gastos com manutenção de veículos. “Antes gastávamos muito com a suspensão devido aos buracos. Agora, temos uma pista em ótimas condições, o que aumenta a vida útil dos automóveis”, considerou.

Já o prefeito de Boquim, Jackson Costa, reforçou que a obra representa uma conquista para o crescimento econômico do município. “Essa rodovia é essencial para o transporte da produção de laranja e para a vida de quem transita por aqui diariamente”, destacou.

Obras em Boquim

Após a entrega da SE-282, o governador visitou obras de infraestrutura urbana em Boquim, incluindo a pavimentação de povoados e a revitalização de quadra de esportes. As visitas incluíram os povoados Três Irmãos, Olhos D’Água, Boa Vista, Pastor e Mangue Grande. As ações no município totalizam um investimento de R$ 33,39 milhões, com pavimentações já concluídas ou em execução.

Moradores expressaram satisfação com as mudanças. Para Evandro Álvaro dos Santos, as obras têm impacto positivo. “São muito importantes essas obras que o governo está trazendo. Todo mundo está gostando. O serviço está sendo bem feito, e esperamos que isso continue”, afirmou.

A agricultora Raquel Macedo também elogiou as melhorias. “Agora temos novas obras e ambientes revitalizados. Isso traz mais segurança e desenvolvimento para a comunidade”, comentou.

Josefa Catarina de Jesus, moradora do povoado Boa Vista, emocionou-se ao relatar os benefícios. “Agora estamos livres da poeira e da lama. Esperei muitos anos por isso e, graças a Deus, veio. Estou muito feliz porque eles cumpriram o que prometeram e realizaram a obra”, declarou.

Durante a visita, o governador também conversou com alguns produtores de plantas locais, a exemplo de ‘Ninho das Plantas’, que está entusiasmado com o projeto de construção do Mercado de Plantas no município. “Esse projeto vai beneficiar economicamente e também como ponto turístico. Vamos criar uma estrutura que servirá de exemplo para outros estados, com tecnologia de primeiro mundo, trazendo empregos e inovação para Boquim”, explicou.

Foto: Arthur Soares