Fábio Mitidieri entrega ambulâncias e ampliação da Unidade de Pronto Atendimento de Boquim

Para possibilitar um melhor atendimento nos serviços de saúde à população de Boquim e região, o governador Fábio Mitidieri entregou, nesta sexta-feira, 11, a ampliação da Unidade de Pronto Atendimento Bernardino Mitidieri (UPA 24 horas). A reestruturação da unidade tem o objetivo de garantir uma assistência mais célere e qualificada aos pacientes. Na ocasião, também foram entregues duas ambulâncias de suporte básico para remoção inter-hospitalar.

Para o governador Fábio Mitidieri, a entrega representa mais um compromisso atendido com a população de Boquim. “É uma entrega que a população aguardava há muito tempo. Hoje, a UPA Bernardino Mitidieri, unidade que leva o nome de meu saudoso avô, tem suas suas instalações e serviços ampliados também, tudo moderno para que a gente possa servir melhor o povo de Boquim e região. Aqui também entregamos novas ambulâncias, o que era uma cobrança da população e que farão diferença na hora de salvar vidas”, ressaltou.

As melhorias contemplam três novos leitos da sala de estabilização; ampliação da sala de espera/recepção; sala de espera para atendimento médico e mais um consultório médico. Também foi ampliado o Posto de Enfermagem das observações; realizadas as readequações da sala de nebulização, sala de administração de medicamentos, sutura e procedimentos contaminados; implantadas as áreas exclusivas para observação pediátrica com quatro leitos; área para guarda de macas e cadeiras de roda e sala de eletrocardiograma; assim como reativados o Raio X e a sala de ultrassom.

O investimento em mobiliário e equipamentos foi de R$ 705.709,34. A UPA de Boquim recebeu quatro ventiladores pulmonares, cinco monitores multiparâmetros, cinco bombas de infusão, um negatoscópio, uma balança pediátrica, um cardioversor, dois oxímetros de mesa, um oxímetro portátil, um monocassete (CR) e um raio x fixo digital, que utiliza menor dose de radiação e melhor qualidade de imagem, maior celeridade nos exames, armazenamento e compartilhamento de forma digital e possibilidade de telelaudo. Além disso, a unidade conta com novas camas elétricas, cadeiras giratórias, cadeiras fixas, computadores, suporte de soro, armário, televisões, entre outros.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, a ampliação contribui ainda para desafogar a demanda dos hospitais regionais e na capital. “É um grande dia. Boquim e a região sul ganham uma nova unidade, mais moderna, mais confortável para que os sergipanos tenham mais dignidade no tratamento de sua saúde. E quando ofertamos mais serviços, nós diminuímos o transporte e a remoção de pacientes para as unidades regionais e para o Huse, diminuindo também a sobrecarga nessas unidades”, explicou.

Quanto às ambulâncias entregues, o gestor da SES evidenciou a importância dos equipamentos para à assistência da população em casos mais graves. “Também entregamos duas ambulâncias que facilitarão o transporte de pacientes para o tratamento mais complexo, na capital”, apontou.

Equipe e atendimentos

A UPA tem à disposição uma equipe multiprofissional de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, entre outros. Por ser situada no sul sergipano, além de acolher pacientes de Boquim, a unidade assiste usuários dos municípios circunvizinhos, a exemplo de Pedrinhas, Riachão do Dantas, Indiaroba, Cristinápolis e Umbaúba.

A superintendente da unidade, Dilma Ávila, informou que, atualmente, a UPA atende entre 2.500 e 3.000 pacientes por mês, de Boquim e região. “Realizamos atendimentos de urgência, e os pacientes críticos a gente estabiliza na sala de estabilização, que teve ampliação de dois para cinco leitos. É uma conquista muito grande tanto os equipamentos quanto as ambulâncias, para podermos encaminhar àqueles que precisam de atendimento no nosso Hospital Regional, que o de Estância, com um melhor tempo-resposta”, considerou.

A unidade já realizou, de janeiro a junho de 2024, o total de 17.643 atendimentos. Unidades de Pronto Atendimento 24 horas funcionam como centros intermediários entre as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os Hospitais Regionais, ajudando a desafogar os prontos-socorros das unidades.

Além das melhorias para os pacientes, a gestora da UPA Bernardino Mitidieri ressalta que a ampliação reflete ainda no trabalho desempenahdo pelos profissionais da unidade. “Tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde terão um ambiente mais humanizado, com um melhor acolhimento e bem melhor para todos”, contou Dilma Ávila.

