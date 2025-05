Governador Fábio Mitidieri entrega em Socorro, a 70ª obra da Educação e 200ª escola climatizada em SE

O compromisso do Governo de Sergipe com a educação no estado foi, mais uma vez, evidenciado nesta quinta-feira, 22, com a inauguração da 70ª obra concluída e 200ª unidade climatizada, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), entre 2023 e 2025. O governador Fábio Mitidieri foi até Nossa Senhora do Socorro para entregar à comunidade escolar do Marcos Freire III a ampliação e reforma da Escola Estadual Zumbi dos Palmares. As melhorias são fruto de um investimento total de R$ 4.439.950,65.

Para Fábio, o marco é reflexo do trabalho e dedicação da gestão para consolidar políticas públicas que valorizem a comunidade escolar e ofereçam aos jovens sergipanos um futuro mais digno. “Quando entregamos uma unidade como esta, com laboratórios, quadra e salas climatizadas, é mais do que uma entrega de uma estrutura física, é tratar essas pessoas, alunos, servidores e toda a comunidade, com respeito. São 70 escolas entregues, de alto padrão, em todo o nosso estado, o que reflete nos indicadores da nossa Educação, que vem melhorando nos últimos dois anos e meio”, destaca o governador.

A diretora Emanuelle Feitosa informa que, atualmente, 377 alunos estudam na unidade e vão poder usufruir de todas melhorias entregues pelo Governo do Estado. “Essa escola tem uma procura enorme por vagas no ensino fundamental e anos finais, e nós não tínhamos condições de atender a todas as demandas. Mas agora, com essa ampliação maravilhosa, iremos atender a comunidade de forma excelente, com salas climatizadas, auditório e biblioteca. E, além de ofertar as vagas, os alunos terão um espaço adequado para a sua aprendizagem, o que reaviva a autoestima do professor, do aluno e dos pais”, enfatiza.

De acordo com o vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, o trabalho que vem sendo realizado na Educação de Sergipe se baseia na missão da gestão de cuidar do futuro de Sergipe. “São 70 obras do Governo do Estado somente para Educação e 200 climatizadas em um universo de 318, uma meta arrojada, que exemplifica o que acreditamos que é necessário para uma educação transformadora. São escolas que atendem a nova e transformadora educação no estado de Sergipe”, frisa.

Com a entrega desta quinta-feira, o Estado mantém a meta de uma escola nova, ampliada ou reformada entregue a cada 12 dias. “Neste mês de maio, já entregamos três e demos ordem de serviço a mais uma escola. Também temos 42 obras em andamento, é uma engenharia de gestão eficiente, que dá uma qualidade importante para que possamos colher o sorriso da sociedade e nos permite não apenas entregar obras, mas construir um futuro para os jovens sergipanos”, relata Zezinho.

Investimentos

Na reforma, foi investido o montante R$ 4.281.109,16, que contemplou a remodelação de toda a cobertura, adequação dos laboratórios de ciências e informática, adequação da sala dos professores e sala de arquivo, reforma e ampliação da cozinha, depósitos de perecíveis e não perecíveis, reforma geral da sala pré-universitário, reforma do refeitório, construção de sala do grêmio e sala de jogos, construção dos sanitários masculino, feminino e para pessoas com deficiência, entre outras diversas adições. Agora, a escola conta com 10 salas de aulas.

Já o processo de aumento de carga para climatização de ambientes contou com um investimento de R$ 158.841,49. A climatização contempla todas as 10 salas de aulas e laboratórios, salas de professores e espaços coletivos. Foram instalados 34 aparelhos de ar-condicionado. O colégio também foi revitalizado em suas instalações e contemplado com a aquisição de novos mobiliários, equipamentos tecnológicos e pedagógicos.

Samira Moreira, 14 anos, é aluna do 9º ano, e conta como a nova estrutura incentivará os alunos a conquistarem seus sonhos. “Muita coisa mudou, a gente não tinha espaço para fazer esportes, as salas eram muito pequenas, sem ar-condicionado, mas hoje está está bem melhor e com muito espaço. A gente fica com mais vontade para estudar, com salas novas, biblioteca e ar-condicionado”.

O entusiasmo com a reforma também foi compartilhado por Anne Beatriz Silva, 12 anos, estudante do 7º ano, que agora vai poder retornar a praticar voleibol na nova quadra da escola. “Gostei bastante de tudo, porque trouxe mais conforto aos alunos, com mais espaço e salas climatizadas. Também vou poder jogar vôlei na quadra, porque a gente também tem que ter um momento de brincadeira e fazer esporte”, afirma a estudante.

Segundo o professor de Educação Física, Erebet Souza, que trabalha na rede estadual de ensino há 13 anos, o investimento na estrutura é uma forma também de valorizar os profissionais da Educação. “A valorização do profissional se dá, como qualquer trabalho em si, pelo local; um local que seja saudável, que tenha todo o suporte possível. A escola não é apenas dar aula, é muito mais”, enfatiza.

O professor acrescenta que os ganhos ultrapassam os limites físicos da unidade e chegam a toda a comunidade local. “A estrutura faz parte da aprendizagem educacional e ter esse espaço de acolhimento para comunidade é muito bacana, pois a escola tem toda uma relação afetuosa, esse prédio não é só um prédio, ele carrega histórias com a gente. E nós esperamos que esse espaço seja ainda mais acolhedor e que nos permita um trabalho ainda melhor, de mais excelência do que o que já fazemos aqui, para que possamos desenvolver uma série de habilidades importantes nos alunos, cultura, esporte, além do conteúdo didático-pedagógico, para que a gente possa ajudar na formação de cidadãos ainda melhores”, expressa.

Ações

Atualmente, a Escola Estadual Zumbi dos Palmares conta com 14 turmas do 6° ao 9º ano, além de sala de recursos multifuncional e dos programa ‘Jovem Monitor’ e ‘Sergipe na Idade Certa’ (ProSIC). A unidade também está entre as 170 escolas do estado que receberam o Selo Educação Antirracista pelos relevantes trabalhos realizados em prol de uma educação mais inclusiva e equânime, e é referência no ProSIC, pelos avanços na correção de fluxo.

O prefeito do município, Samuel Carvalho, lembrou que, somente neste ano, esta é a terceira obra da Educação entregue em Socorro. “Com certeza Fábio é o governador da educação, tem investido muito na área. Toda comunidade escolar ganha com esse grande presente entregue, que dá mais dignidade aos moradores aqui de Socorro”, reforça o gestor.

Aracaju

O governador aproveitou a manhã dedicada à Educação também para visitar as obras da nova escola que o Governo do Estado está construindo no bairro Japãozinho, em Aracaju.

“Essa escola deverá receber até mil alunos e a obra está muito adiantada, com 75% dos serviços já concluídos. São 27 salas de aula, ginásio coberto, auditório amplo, tudo com o padrão atual. Vai ser uma escola referência para a Zona Norte e uma das mais modernas de Sergipe”, revela Fábio Mitidieri.

Foto: Reinaldo Moura