GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI ENTREGA OBRAS NO SUL SERGIPANO E ANUNCIA INVESTIMENTOS PARA TOMAR DO GERU

O programa de governo itinerante ‘Sergipe é aqui’ chegou à 28ª edição. Desta vez, o município de Tomar de Geru se tornou a capital de Sergipe por um dia. O governador Fábio Mitidieri aproveitou a oportunidade para entregar os trechos da rodovia SE-295 reestruturada, que liga Cristinápolis à ‘Cidade do Carro de Bois’, onde ainda inaugurou a nova sede da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro). Durante a realização do ‘Sergipe é aqui’, o chefe do Executivo estadual também anunciou investimentos que, juntos às obras entregues, somam mais de R$ 30 milhões para o município do sul sergipano.

Foram autorizadas as licitações da reforma, ampliação e urbanização do mercado municipal, a construção da Pista do Grau e a aquisição de um compressor para atender às necessidades dos trabalhadores de pedreiras de Tomar do Geru – emenda do então deputado Jorginho Araujo.

“No ‘Sergipe é aqui’, fazemos gestão, fazemos aquilo que o povo nos escolheu para fazer: trabalhar pelo povo. Nosso governo chega a Tomar do Geru de cabeça erguida, entregando obras, trazendo benefícios, mostrando à população que nossa gestão não esquece do seu povo. Temos a missão de servir a quem mais precisa do poder público, mais precisa da nossa atenção”, declarou Mitidieri.

De acordo com o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Igor Albuquerque, serão investidos cerca de R$ 7 milhões na obra do Mercado Municipal e aproximadamente R$ 400 mil na obra da Pista do Grau, por meio do ‘Acelera Sergipe’. “Iniciamos o dia com a entrega da reestruturação da rodovia que liga Cristinápolis a Tomar do Geru, uma obra importante para o escoamento da produção desses dois municípios, um investimento de quase R$ 24 milhões. E aqui também ratificamos o compromisso do ‘Acelera Sergipe’, com as obras do mercado e da pista. São mais de R$ 30 milhões em obras entregues ou que serão realizadas aqui”, informou o gestor da Sedurbi.

O prefeito de Geru, Pedrinho Balbino, afirmou que o ‘Sergipe é aqui’ aproxima a gestão estadual dos cidadãos sergipanos e humaniza os serviços públicos. “É um momento histórico para a nossa terra. Geru hoje se transformou na capital de Sergipe em um ato simbólico do Estado, de forma oficial trazendo o governo para atender à sociedade. Fábio faz questão de estar próximo ao povo de Sergipe, trazendo serviços e vindo aqui hoje, inaugurando obras, inaugurando o escritório da Emdagro, a reconstrução da rodovia e deixando aqui outro pacote de benefícios de infraestrutura para o nosso município. Isso é fabuloso”, enalteceu o prefeito.

Sergipe é aqui

O ‘Sergipe é aqui’, programa do Governo do Estado, coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), ofereceu aos moradores do município sua estrutura itinerante com mais de 160 serviços disponibilizados pelas secretarias, órgãos e autarquias estaduais. As ações foram concentradas no entorno do Mercado Municipal Pedro de Balbino, no centro da cidade. Dentre os serviços disponibilizados estiveram os atendimentos de saúde nas Unidades Móveis do Homem e da Mulher, emissão de documentos, como RG e CPF, atendimentos do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE), recadastramento da tarifa rural, orientações judiciais, castramóvel, entre outros.

Fábio Mitidieri destacou que mais de um terço dos municípios sergipanos já foram alcançados pelo ‘Sergipe é aqui’. “Aqui em Geru, na terra do carro de boi, trouxemos toda a estrutura do nosso governo, com todas as secretarias, órgãos do Estado, mais de 160 serviços sendo oferecidos, uma média superior a quatro mil atendimentos por edição, e aqui não é diferente. A gente consegue, hoje, trazer toda essa população, para usufruir da oferta do melhor que temos no governo”, disse.

A moradora de Geru Maria de Fátima dos Santos fez questão de acordar cedo para aproveitar os serviços do governo itinerante. “Eu fiz exame de lâmina e de sangue. Essa ação é muito importante. Se não fosse aqui hoje, ia ficar sem fazer esses exames. Foi bom, estava esperando, me levantei hoje cedinho pra estar aqui”, afirmou a lavradora.

A ação do governo itinerante já passou por 27 cidades e alcançou mais de 110 mil cidadãos sergipanos. A próxima edição do ‘Sergipe é aqui’ será realizada no município de Areia Branca, no agreste central.

Mais investimentos

Também foram assinados termos de parceria entre o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), e a empresa Nisis Confecções para geração de vagas de trabalho a partir do ‘Programa Primeiro Emprego’.

Por meio do Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec), o Governo do Estado realizou a doação de 1.500 mudas frutíferas e arbóreas para Geru, a partir do projeto ‘Meu pé de quê’.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), por intermédio da Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse), também autorizou a licitação para aquisição de equipamentos para benefício da Associação dos Pequenos Produtores e Trabalhadores das Pedreira de Tomar do Geru, fruto da emenda parlamentar de Jorginho Araujo enquanto deputado, no valor de R$ 250 mil. O objeto a ser licitado para doação é um compressor de ar sobre rodas, que serve para acionar a britadeira pneumática usada para quebrar pedras.

Ainda em Geru, o governador Fábio Mitidieri conheceu a Escola Cívico Militar Dr. Albano Franco.

Rodovia

Executada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), a obra da rodovia SE-295, entre Cristinápolis e Tomar do Geru, faz parte do Programa Pró-Rodovias II e recebeu investimentos na ordem de R$ 23.379.551,90 para a reestruturação dos 14,8 quilôemtros entre os dois municípios.

No trecho de Cristinápolis, a rodovia foi nomeada Prefeito Geraldo Oliveira. Já o trecho de Tomar do Geru recebeu o nome do prefeito Ulisses Guimarães da Fonseca. “A gente homenageia dois ex-prefeitos que fizeram muito por essas cidades. É uma rodovia estratégica para região, para o escoamento da produção, e que também é a rota por onde circula a maior parte da população desses municípios”, pontuou Fábio Mitidieri.

Construído em 1987, o trecho da SE nunca havia passado por revitalização. A intervenção encurta a distância para quem vem da mesorregião do nordeste da Bahia com destino aos municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto, já que pela rodovia circulam diariamente dezenas de caminhões que transportam laranjas, produtos cerâmicos, paralelepípedos e outros tipos de cargas.

