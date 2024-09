FÁBIO MITIDIERI FORTALECE RELAÇÕES COMERCIAIS COM A CHINA EM VISITA DE CÔNSUL-GERAL A SERGIPE

Com o objetivo de estreitar relações comerciais e culturais, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, recebeu nesta quinta-feira, 12, a visita oficial da cônsul-geral da República Popular da China, Lan Heping. A reunião, que aconteceu no Palácio dos Despachos, reforçou relações diplomáticas e comerciais entre Sergipe e o país oriental, além de promover o aprofundamento de futuras parcerias estratégicas entre as regiões. Mitidieri destacou que Sergipe está em uma posição de destaque na transição energética, mencionando as reservas energéticas do país e sua liderança em energia eólica, solar e hidrelétrica. “Podemos atrair investimentos chineses para Sergipe, criando um ambiente de negócios vantajoso para ambos. Além disso, Sergipe tem um agronegócio forte e diversificado”, disse o governador, destacando também outros potenciais econômicos do estado. “Temos parcerias no setor da citricultura, cana-de-açúcar e camarão e também estamos buscando novos investimentos”, destacou o governador.

O gestor ressaltou também o papel estratégico de Sergipe para o desenvolvimento de novas parcerias com a China, especialmente após o acordo de ‘Cidades Irmãs’, entre Aracaju e a cidade chinesa de Yantai, assinado em julho de 2023. ”Nossa intenção é estreitar ainda mais os laços entre Sergipe e China, trazendo mais oportunidades para o nosso estado. Vejo essa colaboração como um caminho que fortalece nossas relações. Estamos prontos para acolher e desenvolver essa cooperação com muita disposição”, enfatizou.

Cooperação

Lan Heping, que assumiu o consulado-geral da China em Recife, em fevereiro de 2024, destacou que Sergipe tem papel crucial na estratégia de cooperação da China com os estados do Nordeste brasileiro. “Esta reunião é de grande importância, porque este ano marca os 50 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e Brasil e espero que por meio dessa reunião possamos no futuro estreitar as relações com o governo estadual de Sergipe, para impulsionar as cooperações e intercâmbios entre a China e o estado“, afirmou.

O encontro acontece em um contexto de crescente cooperação entre Sergipe e China, com a visita de empresários chineses do grupo Ruichang International Holdings Limited em agosto de 2023 e o recente envio de uma delegação de Aracaju para capacitação na cidade chinesa de Fuzhou. Além disso, o consulado-geral chinês em Recife, inaugurado em 2016, tem se tornado uma ponte estratégica de promoção de iniciativas bilaterais na região Nordeste. As relações diplomáticas entre o Brasil e China, que completaram 50 anos em 2024, têm avançado significativamente, com a China se consolidando como o principal parceiro comercial do país.

Foto: André Moreira