GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI INAUGURA OBRAS E LEVA AVANÇOS EM SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE BOQUIM E REGIÃO

O governador Fábio Mitidieri cumpre, nesta sexta-feira (10), mais uma agenda de anúncios e entregas de investimentos no interior de Sergipe.

Em Boquim, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), entrega o novo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e a nova Base do Samu 192 Sergipe.

O CEO, que agora conta com uma estrutura moderna e ampliada, realiza em média 250 atendimentos mensais, beneficiando não apenas os moradores de Boquim, mas também de municípios vizinhos como Arauá, Cristinápolis, Indiaroba, Pedrinhas, Salgado, Santa Luzia do Itanhy e Umbaúba.

Já a nova base do Samu 192, equipada com uma Unidade de Suporte Básico (USB), integra o processo de modernização e renovação da frota, iniciado em 2024, garantindo mais eficiência e rapidez no atendimento às urgências em toda a região.

