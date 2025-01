Governador Fábio Mitidieri lança Caravana da Água para levar água à população atingida pela seca

O governador Fábio Mitidieri iniciou esta sexta-feira, 31, levando mais investimentos para o Sertão sergipano, que enfrenta estiagem, com o lançamento da Caravana da Água, em Poço Redondo. Após mais de dez anos, o Governo do Estado volta a investir recursos próprios na operação carro-pipa para minimizar os efeitos da seca em Sergipe. O governador também anunciou obras para o município e região.

A Caravana da Água vai credenciar os pipeiros que atenderão as cidades com decreto vigente de situação de emergência, ocasionado pela seca e estiagem, ação fundamental para assistir cerca de 30 mil sergipanos afetados pela escassez hídrica.

Fábio lembrou que a medida é emergencial, uma vez que investimentos em obras estruturantes já estão em andamento para resolver o problema da escassez de água de forma duradoura. “Abrimos um credenciamento para 100 carros-pipa, que atenderão 14 cidades que passam dificuldades por conta da seca. E, com isso, a gente pretende dar um auxílio a esses municípios nesse momento de dificuldade. Mas já antecipando, no próximo dia 17 de fevereiro, estaremos de volta aqui com o início das obras da Iguá, da adutora do Curralinho, uma obra que vai efetivamente melhorar o abastecimento de água de toda a região”, destacou.

Segundo o governador, o programa Caravana da Água deve investir R$ 1,5 milhão por mês. “O que estamos fazendo aqui, hoje, é um paliativo importante para dar um alívio às pessoas que estão passando por essas dificuldades neste momento. Acho que é uma obrigação nossa, na função que ocupamos, como governador e líder político do Estado, de estar na hora da dificuldade também, seja no excesso de chuvas, como foi no mês passado, seja agora nas estiagens, na seca, que vem atingindo fortemente o alto sertão, o governo tem feito a sua parte, apoiando e dando a assistência necessária à população”.

O prefeito de Poço Redondo, Vado Gavião, explicou que as chuvas do início do mês não foram suficientes para aliviar os efeitos da seca para a população. “Até quem mora há 2 km do rio, precisa de carro-pipa para colocar água nas cisternas. A prefeitura já fez uma parte, mas tem dificuldades financeiras, então o governador, com essa operação, traz algo muito importante para o município, porque temos 70% da população que vive na zona rural. Essa parceria do governo melhora a situação do povo de Poço Redondo”, declarou o gestor municipal.

Atendimento emergencial

De acordo com o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto, nove municípios sergipanos já têm a declaração de situação de emergência: Nossa Senhora da Glória, Tobias Barreto, Poço Redondo, ⁠Carira, Poço Verde, ⁠Frei Paulo, ⁠Nossa Senhora Aparecida, Macambira e ⁠Pinhão. Outros cinco estão em processo para conseguir o documento após o agravamento da estiagem e também poderão ser beneficiados: Monte Alegre, Porto da Folha, ⁠Gararu, ⁠Canindé de São Francisco e ⁠Pedra Mole.

“Serão mais de 30 mil pessoas beneficiadas na região do semiárido e sertão, até que a universalização realmente chegue até essas localidades. É um cuidado que o governador Fábio Mitidieri tem com essa população”, pontuou o gestor da Sedurbi.

O superintendente estadual de Proteção e Defesa Civil, tenente-coronel Luciano Queiroz, esclareceu que, desde o final do ano de 2024, o Estado abriu um edital para que os pipeiros fossem credenciados para prestar o serviço. “Temos um monitoramento de seca grave em algumas regiões do nosso estado, e o governador, sensibilizado por esse agravamento da seca, está entrando com recursos do tesouro do para essa operação. Hoje, temos nove municípios em situação de emergência, mas esse número deve chegar a 14. Os demais municípios já estão nos procurando e providenciando os documentos necessários ao decreto de situação de emergência, devido ao agravamento da situação”, disse o tenente-coronel.

Para o prefeito de Porto da Folha, Everton Lima, a iniciativa do Governo de Sergipe chega na hora certa. “É muito importante e tem que continuar, porque o povo de Porto da Folha vem sofrendo por falta de água. Acredito que vai melhorar muito a qualidade de vida da nossa população”, salientou.

Adutora do Curralinho

Representantes da empresa Iguá Saneamento, vencedora no leilão da concessão parcial dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Sergipe, estiveram presentes no lançamento. A concessão parcial terá duração de 35 anos e tem o objetivo de universalizar o abastecimento de água potável.

Além do valor da outorga, a previsão é de investimento de aproximadamente mais R$ 6 bilhões ao longo de 35 anos. O diretor-geral da Iguá Sergipe, Fernando Vieira, informou que entre os investimentos previstos está a Adutora do Curralinho. “É uma adutora de 14 quilômetros, que vai atender aproximadamente 33 mil habitantes. E foi um pedido do governador antecipar essa obra, que é uma das obras estruturantes que fará parte de um grande pacote de obras para melhoria do abastecimento na região. Vale lembrar que estamos no momento da operação assistida ainda, mas dada a urgência e ao pedido do governador, fizemos esse trabalho para antecipar essa obra que é tão importante”.

Em março, também deve ser iniciada a obra de abastecimento da Lagoa do Rancho, em Porto da Folha. “Não tem como ser governador e não se indignar com aquela situação. Passei pela Lagoa do Rancho, filmei e mandei um vídeo para o presidente da Deso, Luciano, dizendo: resolva, porque não aceitaremos mais essa situação. Mas, agora, essa solução ficará por conta Iguá e, no início de março, começaremos as obras para tirar a Lagoa do Rancho dessas condições precárias”, revelou o chefe do Executivo estadual.

Foto: César de Oliveira