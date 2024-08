Governador Fábio Mitidieri nomeia cinco novos procuradores do Estado

O governador Fábio Mitidieri assinou nesta segunda-feira, 5, a nomeação de cinco aprovados no concurso da Procuradoria Geral do Estado de Sergipe (PGE-SE), realizado no dia 19 de novembro de 2023. Os novos procuradores devem tomar posse até o final do mês.

Começamos a semana com notícia boa. Assinamos hoje a nomeação dos cinco aprovados no concurso da Procuradoria para ajudar o nosso Estado a progredir cada vez mais”, anunciou Fábio. Atualmente, o Governo do Estado gerencia 18 concursos públicos. Todos os certames realizados na atual gestão resultaram na admissão de aproximadamente 400 novos servidores para Sergipe.

A responsável pelo concurso da PGE-SE foi a Secretaria de Estado da Administração (Sead) e a aplicação das provas ficou sob responsabilidade do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Cerca de três mil candidatos se inscreveram para o certame, que ofertou cinco vagas, além da formação de cadastro reserva.

Para o procurador-geral do Estado, Carlos Pinna Júnior, a realização do concurso é muito importante, porque proporciona a chegada de novos servidores que contribuirão para o controle de legalidade dos atos do governo e, sobretudo, para o desenvolvimento de políticas públicas, papel também da Procuradoria Geral do Estado.

Concursos

Atualmente, o Governo do Estado gerencia 18 concursos públicos. Entre eles, seis homologados: 56 convocados para contador (Sead), 46 auditores convocados (Sefaz), 150 agentes e escrivães convocados da Polícia Civil, 55 convocados da Emdagro, previsão de convocação de 60 aprovados da Cogerp e a nomeação dos cinco procuradores nesta segunda-feira, 5.

Mais oito concursos estão em andamento: Adema (edital lançado com 55 vagas), Agrese (edital lançado com seis vagas), Renascer (autorizado formalmente – em fase de preparação – com 32 vagas), Sead (gestor governamental autorizado formalmente – em fase de preparação, com sete vagas), Polícia Militar (autorizado formalmente – em fase de preparação – com 300 vagas), SES (autorizado formalmente – em fase de preparação – com 878 vagas), Seasic (concurso previsto) e Seduc (concurso previsto).

Há também quatro concursos que estão em vigência, podendo ocorrer novas convocações: Polícia Penal, Policiais Militares, Bombeiros Militares e Delegado de Polícia.

Foto André Moreira