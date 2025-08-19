GOVERNADOR FÁBIO PARTICIPA DA ABERTURA DA UNIDADE DE CALÇADOS DI VALENTINI EM NOSSA SENHORA DE APARECIDA

O governador Fábio Mitidieri está em Nossa Senhora de Aparecida acompanhando abertura da unidade de calçados Di Valentini, ao lado da prefeita Jeane da Farmácia.

A indústria que nasceu em São João Batista (SC) já atua há quase 15 anos no mercado, agora fortalece nossa economia em grande escala com R$ 4,2 milhões investidos na implantação e 154 empregos diretos já gerados e previsão de mais 40 vagas. A previsão é produzir 6 mil pares de calçados femininos por dia.

Tudo isso é resultado da captação da Sedetec e da Codise, por meio do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), que garante incentivos fiscais e locacionais para atrair empresas e gerar oportunidades.

Trabalho sério, que fortalece a economia, gera renda e transforma a vida de muitas famílias sergipanas!

Foto AAN