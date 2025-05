Governador Fábio Mitidieri participa da abertura do Pavilhão Brasil em feira nos EUA e discute avanços no projeto SEAP com Petrobras

A comitiva de Sergipe, comandada pelo governador Fábio Mitidieri, esteve presente nesta segunda-feira, 5, no início das atividades da Offshore Technology Conference (OTC) 2025, maior feira para o mercado internacional de Óleo e Gás, realizada em Houston, nos Estados Unidos. Na oportunidade, a equipe participou da abertura do Pavilhão Brasil, em reuniões com a Petrobras e o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP).

As reuniões debateram pautas importantes para Sergipe. Na principal delas, com a Petrobras, foram discutidos o andamento da licitação das plataformas FPSO no projeto Sergipe Águas Profundas (SEAP), o processo de descomissionamento de plataformas de águas rasas, o estudo sobre retomada de produção do Polo Sergipe Águas Rasas através de operador privado, a operação do Terminal Marítimo Inácio Barbosa, e a parceria para desenvolver programas de qualificação de mão de obra no setor de Óleo e Gás. O encontro se deu com a presença da presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

Fábio Mitidieri exaltou a importância da reunião e o destaque positivo do estado nas mesas de debate. “Estamos aqui em Houston, e mais uma vez Sergipe tem lugar de destaque. Tivemos uma reunião com a presidente Magda Chambriard, da Petrobras, falando sobre Sergipe, o projeto SEAP com o início da exploração do gás, e os projetos que nós temos, inclusive sobre a Fafen. Foi uma reunião produtiva, com boas novas para o estado. Sergipe é mais uma vez um dos principais assuntos aqui na OTC, pelo potencial de exploração do gás com 18 milhões de metros cúbicos ao dia”, pontuou o governador.

Também foi pauta a licitação dos dois navios a serem utilizados no SEAP, que deve se iniciar em agosto. “A licitação dos navios será no início de agosto, e já temos várias empresas que confirmaram participação. Estamos com uma expectativa positiva de que logo possa chegar esse novo tempo de desenvolvimento econômico para Sergipe, através da exploração do gás. Toda a comitiva aqui nos acompanha para que esse momento histórico possa acontecer”, acrescentou Fábio.

A diretora executiva de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Renata Baruzzi, reforçou a união entre todas as partes nesse processo. “Não conseguimos fazer nada sem a ajuda de todos os nossos parceiros, incluindo os Governos Estaduais, Federal e as instituições. Precisamos muito dessa cadeia fortalecida, e entendemos que a união faz com que todos possamos buscar um futuro melhor”, relatou.

Neste sentido, Fábio exaltou a parceria com a Petrobras em prol dos benefícios a Sergipe. “Em todos os momentos da história do nosso estado, a Petrobras esteve presente. O povo de Sergipe aguarda ansioso pela licitação dos navios, que irão transformar a economia do nosso estado. É o segundo ciclo econômico virtuoso do estado de Sergipe com a exploração do gás, trazendo grande capacidade para nós”.

Demais reuniões

Outras agendas importantes aconteceram no primeiro dia de evento em Houston. Com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), foram tratadas a tarifa de Transporte de Curta Distância para estados produtores de gás natural, e o novo Plano de Desenvolvimento do Projeto SEAP apresentado pela Petrobras.

Além disso, ANP e Empresa de Pesquisa Energética (EPE) debatem as condições para a implantação de um data center de grande porte e um centro de pesquisas e formação de profissionais em Sergipe. Por fim, com o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), foi debatida a capacitação no setor de petróleo e gás, ligadas à exploração de campos terrestres e da Petrobras no SEAP.

No discurso de abertura do Pavilhão Brasil, o diretor de Gestão Corporativa da Agência Brasileira de Promoção da Exportação e Atração de Investimentos do Brasil (ApexBrasil), Floriano Pesaro, citou a importância de Sergipe no processo de exploração costeira. Ele ressaltou que Sergipe tem grande potencial nesta área, com a Bacia Sergipe-Alagoas sendo uma nova fronteira de produção. A Petrobras planeja explorar petróleo em águas profundas na costa sergipana no projeto Sergipe Águas Profundas, em uma nova fronteira de petróleo e gás natural para o país em campos descobertos na costa sergipana.

Fábio Mitidieri complementou destacando a atenção do Governo de Sergipe para o tema, com a possibilidade de gerar avanços muito importantes ao estado. Segundo o chefe do Executivo estadual, a partir do aumento da capacidade de exploração do petróleo e gás, diversos setores da economia e da sociedade como um todo serão beneficiados.

“Nossa preocupação é que o povo aproveite as melhores oportunidades, e que o emprego e a renda gerados fiquem com a população sergipana. Já criamos um fundo de desenvolvimento que obriga os recursos destes royalties gerados a serem usados na expansão de outros segmentos da economia. O gás é um bem finito, e a roda da economia não pode parar. Vamos tirar proveito disso em prol do povo sergipano”, ressaltou o gestor.

Sobre o evento

A Offshore Technology Conference é reconhecida internacionalmente como o maior evento mundial do setor de petróleo e gás, e serve como um ponto de encontro para profissionais da área de energia, promovendo a troca de ideias e o avanço do conhecimento técnico e científico sobre recursos offshore. Realizada anualmente em maio, a conferência oferece acesso a informações técnicas de ponta, expõe equipamentos inovadores do setor, e proporciona a criação de novos contatos profissionais valiosos de todo o mundo.

O governador Fábio Mitidieri participa dos eventos juntamente com a comitiva formada pelos secretários de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa; da Comunicação Social (Secom), Cleon Menezes; e da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), Érica Mitidieri.

Também estão presentes o secretário-executivo da Sedetec, Marcelo Menezes; o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado estadual Jeferson Andrade; e os diretores-presidentes da Agência Desenvolve-SE, Milton Andrade; da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), Ronaldo Guimarães; da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), Hamilton Oliveira; e da Carmo Energy, Rodrigo Moretto.

Foto: Secom