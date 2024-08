Governador Fábio Mitidieri participa de convenções em Aracaju, Estância e sua terra natal, Boquim

Com o limite do prazo para as definições de quem vai concorrer aos cargos eletivos em outubro se aproximando, a classe política em Sergipe tem ampliado a mobilização para lançar seus candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, assim como deliberar sobre eventuais coligações para as Eleições Municipais 2024. Iniciado em 20 de julho, o período para as convenções partidárias encerra nesta segunda-feira, 5.

Os candidatos filiados ou apoiados pelo Partido Social Democrático (PSD), têm contado com a palavra e disposição do presidente da sigla e governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, nos encontros partidários.

Nesta sexta-feira, 2, o governador leva seu apoio ao lançamento dos nomes de André Graça, em Estância, pelo PSD, assim como da chapa formada por Jackson do Mangue Grande e Fernando, em Boquim, terra dos Mitidieri.

Antes, na capital Aracaju, prestigia a convenção do Partido Socialista Brasileiro – PSB, dirigido no estado pelo seu amigo e vice-governador Zezinho Sobral.