Governador Fábio Mitidieri participa de evento para modernização das obras públicas no Estado

Com objetivo de fomentar a inovação e eficiência na gestão pública, por meio da metodologia de modelagem de informação da construção, foi aberta nesta quarta-feira, 4, a Conferência BIM – Inovação em Projetos de Obras Públicas em Sergipe. O governador Fábio Mitidieri participou do evento, que vai até a quinta-feira, 5, no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju.

Segundo o governador, a ferramenta possibilita uma gestão mais colaborativa e transparente em relação aos projetos de infraestrutura do Estado. “Estamos trazendo mais tecnologia para a gestão para diminuir custos e ganhar celeridade nas obras. Um dos desafios que temos hoje é modernizar a gestão para estar antenada com o que há de melhor, com as ferramentas que há à disposição, e essa a tecnologia já é utilizada por grandes empresas e alguns estados”, explicou Fábio.

O evento tem o intuito de disseminar conhecimentos e experiências bem-sucedidas de implementação do Building Information Modeling (BIM), ou seja, a modelagem de informação na construção em obras públicas, demonstrando como a tecnologia pode contribuir para a otimização dos processos de planejamento, execução e gestão.

A iniciativa é coordenada pelas secretarias de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan) e de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), com apoio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE) e do Instituto Territorium.

Sergipe mais moderno

O secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Inovação do Governo de Sergipe, Julio Filgueira, destaca que integrar tecnologias avançadas de modelagem digital possibilita a redução de custos e prazos, priorizando a qualidade das entregas e a sustentabilidade dos empreendimentos públicos.

A partir dessa iniciativa, Sergipe se associa a um pequeno número de estados que já apresentaram estratégias com relação à tecnologia. “É dever do poder público apresentar uma estratégia para que todos os atores públicos e privados que atuam com projetos de engenharia e obras estejam alinhados. Tratamos como estratégia porque ela só vai ser, de fato, implementada na hora que profissionais que atuam nos projetos de arquitetura e obras, engenharia, fornecedores e a própria modelagem de aquisição e contratação do Estado estiverem alinhados”, informou Julio Filgueira.

Para o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Luiz Roberto, o desenvolvimento do ambiente tecnológico a partir da implantação da ferramenta nas obras do Estado será um marco para Sergipe. “É uma nova era nas obras públicas do governo, que permite um melhor planejamento, melhor licitação, orçamentação, execução e fiscalização, com a possibilidade de fazer simulações para termos mais eficácia e efetividade nas obras públicas. Além disso, há o processo de economicidade, pois se evita aditivos”, pontuou o gestor da Sedurbi.

Programação

Voltado a gestores públicos, profissionais de Arquitetura e Engenharia de órgãos públicos estaduais e das prefeituras sergipanas, além de profissionais autônomos e o público acadêmico dos cursos correspondentes, o evento reúne, nos dois dias de programação, cases de sucesso do uso do BIM na gestão pública.

A diretora do Departamento de Gestão da Inovação para Planos, Projetos e Obras da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná, Lorreine Vaccari, informou que no estado do Sul do Brasil a metodologia já é utilizada há cerca de 10 anos. “Quando a gente fala de BIM, estamos falando de construção virtual, trabalhando não só com aquele modelo 3D, que as pessoas normalmente conhecem, mas com a informação que a gente embute nesse modelo para que se tenha mais agilidade nas obras e mais eficiência. No Paraná, a gente já trabalha há mais de 10 anos com a metodologia. E Sergipe tem um projeto muito interessante que é o Projetar-SE, então vamos trocar essas experiências”, ressaltou a arquiteta e urbanista, que é uma das palestrantes do evento.

Foto: Arthur Soares