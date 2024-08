Mitidieri participa de lançamento da candidatura de Luiz Roberto a prefeito de Aracaju, no Iate

O governador Fábio Mitidieri participou nesta segunda-feira, 5, da Convenção que oficializou a candidatura de Luiz Roberto a prefeito de Aracaju, compondo chapa com Fabiano de Oliveira, como vice, que concorrerão às eleições de 6 de outubro de 2024.

Além do governador Mitidieri, que reforçou seu apoio ao agrupamento, lideranças dos partidos que formam os aliados do bloco governista compareceram à solenidade, a exemplo do Ministro da Previdência, Carlos Lupi, presidente nacional do PDT. “Tenho percorrido pelos estados e não vi um lugar tão engajado e entusiasmado como Sergipe para estas eleições ”, disse o gestor.

Muito animado com a presença dos apoiadores e representantes dos seis partidos aliados à candidatura de Luiz Roberto e Fabiano Oliveira, o governador Fábio falou que todo o projeto gira em torno de avanços para Aracaju e lembrou do recente estudo do Índice de Progresso Social (IPS), que apontou Aracaju como a cidade de melhor qualidade de vida da Região Nordeste.

“É um projeto que acreditamos e, vocês, Luiz Roberto e Fabiano, levantaram bandeira para mim e hoje chegou minha vez, não apenas para retribuir, mas porque acreditamos neste projeto. Chegar aqui e ver a casa lotada, com tanta gente feliz e esperançosa é o termômetro de que estamos seguindo o caminho acertado”, declarou o governador Mitidieri.

Ao todo, seis partidos se aliaram à candidatura de Luiz Roberto e Fabiano de Oliveira: Progressista, PDT, PSD, Solidariedade, PSB e Republicanos. Além dos candidatos às eleições majoritárias, foram apresentados os 27 candidatos a vereador de Aracaju, que fazem parte do agrupamento político.

“Eu te chamo, Fabiano Oliveira, para, diante de todos aqui, assumirmos o compromisso e a responsabilidade de fazer Aracaju continuar avançando ”, convocou o prefeiturável, Luiz Roberto. “Os projetos do grupo convergiram 90% com o nosso plano de governo e os 10% que divergiam negociamos tranquilamente. Estamos no caminho certo e só quem tem a ganhar é Aracaju”, apostou o proveito Edvaldo Nogueira.

