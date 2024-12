GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI PARTICIPA DE LANÇAMENTO DE PLANO ESTADUAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA EM SERGIPE

O governador Fábio Mitidieri participou nesta quarta-feira, 11, do lançamento do Plano Estadual da Primeira Infância (Pepi), ferramenta guia que integra a política pública ‘Ser Criança’, criado para apoiar municípios na oferta de atenção integral e de qualidade às gestantes e crianças de até 6 anos. O Pepi é executado pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic).

“É um belo programa, no qual estão envolvidos municípios, prefeitos, secretarias, todos em prol do futuro do estado. Quero parabenizar a secretária e primeira-dama Érica, que hoje lidera esse belíssimo plano para nossas crianças. Gostaria de dizer que não faltará investimento para as nossas crianças”, disse o governador Mitidieri.

O plano foi desenvolvido pela Seasic, em parceria com as Secretarias da Saúde; Educação e Cultura; Planejamento, Orçamento e Inovação; e o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca), além de organizações não governamentais e associações como o Instituto Arà e a Fundação Van Leer. “A política ‘Ser Criança’ é o compromisso, desde o início, na formulação no Plano Estadual, a fim de fortalecermos a primeira infância, tão importante, e trazendo o olhar também para as nossas gestantes”, destacou a secretária da Assistência Social, Érica Mitidieri.

O Pepi é um instrumento político e técnico que visa garantir o desenvolvimento integral e integrado das crianças sergipanas de 0 a 6 anos, fortalecendo a proteção e a defesa dos seus direitos civis.

A elaboração do plano contou com a participação de crianças de diversos municípios sergipanos e da população em geral, cuja opinião foi colhida por meio de consulta pública centrada na priorização das situações-problemas abrangidas pelo plano. Todos os municípios que atenderam ao pedido da Seasic de elaboração de seus planos receberam o certificado da secretaria durante a solenidade.

Ser Criança

Em dezembro do ano passado, o Governo do Estado lançou a Política Estadual da Primeira Infância ‘Ser Criança’, cujo objetivo é fortalecer as ações voltadas à primeira infância e colocar as crianças na centralidade das iniciativas de gestão.

Inserido no plano de governo, o ‘Ser Criança’ também foca na qualificação de trabalhadores e gestores, a fim de aprimorar o atendimento da gestão. O Governo do Estado compreende que a atenção à primeira infância se faz necessária no período que vai desde a gestação até o sexto ano, intervalo crucial para a formação da personalidade e habilidades do indivíduo.

Foto Reinaldo Moura