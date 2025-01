FÁBIO MITIDIERI PARTICIPA DE LANÇAMENTO DO “ALFABETIZA SERGIPE” E ENALTECE TRABALHO DOS PROFESSORES

O programa Alfabetiza Sergipe teve o lançamento oficial realizado nesta quinta-feira, 16, com a presença do governador Fábio Mitidieri. Ao lado do vice-governador e secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, ele esteve no encontro realizado na Universidade Tiradentes (Unit), em Aracaju, e enalteceu o trabalho dos educadores em prol da oportunidade de alfabetização para milhares de sergipanos.

O ‘Alfabetiza Sergipe’ é um programa estratégico voltado à alfabetização de jovens, adultos e idosos que não tiveram essa oportunidade na idade correta, com foco na inclusão, garantindo o acesso contínuo à educação via Educação de Jovens e Adultos (EJA). O encontro contou com cerca de 250 profissionais, incluindo coordenadores e professores, que, inicialmente, irão atuar na alfabetização de oito mil pessoas. A atividade tem a parceria da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela execução das formações, alinhando pedagogicamente as aulas, que terão início no dia 10 de fevereiro.

Na ocasião, Fábio Mitidieri exaltou o trabalho dos professores e a responsabilidade deles em prol de um Sergipe melhor e mais justo. “Não posso deixar de destacar a importância do trabalho de vocês, daquilo que vocês vão representar, e a função social que irão cumprir. Nós vamos alfabetizar oito mil sergipanos que não tiveram essa oportunidade na vida. Isso, além de ser um ganho social e educacional, vai permitir que essas pessoas tenham mais oportunidades de trabalho e descubram um novo mundo. Tudo isso está nas mãos do nosso governo, através de cada um de vocês. Obrigado por estarem aqui, e aproveitem essa missão”, colocou.

O programa mobiliza secretarias municipais, associações e lideranças comunitárias para busca ativa de jovens e adultos não-alfabetizados. Vice-governador e secretário da Educação, Zezinho Sobral destacou o trabalho e o apoio do governo em prol de um projeto tão importante. “Para qualquer programa ser implementado, precisa de uma deliberação política. Quando nós identificamos o ‘Alfabetiza Sergipe’, o governador entendeu a necessidade de se aplicar recursos estaduais. Mostramos a importância de estimular a alfabetização dessas pessoas, trouxemos uma instituição respeitada, e o investimento foi liberado de imediato. Isso é ter um Estado consciente e um governador com visão de educação”, ressaltou.

Professores empolgados

Os dois auditórios da Unit estiveram lotados de professores, muito empolgados com o início das aulas e com a possibilidade de influenciar tão positivamente as vidas de milhares de sergipanos. É o caso de Joseval Santana, que ressaltou a necessidade do trabalho com as regionais dos municípios.“É um projeto fantástico para todas as comunidades, visando adultos e idosos que pararam de estudar porque não sabem ler e escrever. Temos uma grande oportunidade junto com a equipe da FGV, a Secretaria de Estado da Educação e as regionais. Sinto-me honrado em fazer parte disso”, disse.

A também professora Karoline Santos fez questão de destacar a importância da presença do governador e sua equipe na capacitação, mostrando compromisso e preocupação com a pauta. “Estamos aqui para sermos orientados e montar uma equipe que ensine a essas pessoas interessadas na alfabetização. E é fundamental que o governo esteja aqui, com a presença do governador, abraçando essa causa e demonstrando a preocupação em ajudar quem precisa da educação. Ela realmente eleva o conhecimento e muda a qualidade de vida das pessoas. Estou feliz demais em participar”, afirmou.

O ‘Alfabetiza Sergipe’ faz parte de um compromisso da gestão com o futuro do estado e a transformação social. Neste sentido, a parceria com a FGV é fundamental para desenvolver um trabalho que atinja positivamente milhares de pessoas. A diretora de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais (DGPE) da FGV, Mirna Araújo, esteve presente e abordou a abrangência do trabalho em Sergipe.

“A gente fica muito feliz em participar desse processo. Estamos trazendo uma metodologia própria, visando à formação de alfabetizadores para trabalhar com os alfabetizandos. Temos todo o material e organizamos a parte de avaliação, para que durante esses seis meses a gente consiga efetivar uma grande ação em Sergipe”, declarou a gestora.

Foto: Reinaldo Moura