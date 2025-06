GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI  PARTICIPA DO FESTIVAL DA MANDIOCA EM LAGARTO E DO FORRÓ SIRI EM SOCORRO

O governador Fábio Mitidieri esteve, nesta sexta-feira, 27, no Festival da Mandioca 2025, em Lagarto, e no Forró Siri, em Nossa Senhora do Socorro. Após ,em Aracaju, a imagem de Nossa Senhora Divina Pastora, padroeira de Sergipe, o governador seguiu agenda em Lagarto, onde acompanhou programação parcial de shows na Praça do Tanque Grande, sede do município.

Na cidade de Lagarto, o governador enfatizou que faz questão de conferir os desdobramentos dos investimentos feitos no turismo que, frequentemente, ranqueia Sergipe como um dos destinos mais procurados do país. “Está bonito de ver o estado tomado por essa festa tradicional que é o nosso São João. Sergipe é o país do forró e fomos conferir de perto o desenrolar da capital nacional da vaquejada, que é Lagarto. Em Socorro não foi diferente, um dos maiores festejos juninos de Sergipe, mostra mais um ano que tem o melhor São Pedro”, ressalta Mitidieri.

As atrações musicais em Lagarto foram iniciadas no último dia 23 e seguem até o próximo domingo, 29. Nesta sexta-feira, 28, o público acompanhou, em Lagarto, os shows de Paulo Santos e Helder Nascimento, Tayrone, Felipe Amorim, Elba Ramalho, Magníficos e Mari Fernandez. Em Socorro, fizeram parte da programação do Forró Siri: Luanzinho Moraes, Gil Mendes, Iguinho e Lulinha, Matheus e Kauan e Adelmário Coelho.

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, agradeceu os investimentos que o Governo do Estado tem feito na cidade. “Fábio foi o governador que, em décadas, mais investiu em Lagarto. Ele é um parceiro nosso, muito presente na nossa cidade. O estado tem melhorado a sua arrecadação e nosso comércio local agradece. Se o estado vai bem nas contas, os municípios seguem os ventos favoráveis. Nossos empreendedores apontam boa margem de lucro e isso é fruto da parceria com o Governo do Estado”, destaca.

Em Nossa Senhora do Socorro, o governador acompanhou os shows da noite da programação e conferiu de perto os resultados dos investimentos feitos na cidade. O São Pedro em Nossa Senhora do Socorro, mais conhecido como Forró Siri, localizado no conjunto João Alves, é uma festa tradicional em Sergipe, consolidada ao longo de décadas de sua realização como o melhor São Pedro do estado. Este ano, a festa começou nesta sexta-feira, 27, e segue ate o próximo domingo, 29.

“Já tivemos a edição na sede do município, Parque dos Faróis, conjunto Jardim, a Vila Siri e, agora, nos próximos três dias vamos concluir o maior São Pedro do estado de Sergipe. Foi algo planejado ao longo de muitos meses, são artistas de vários gêneros que se apresentarão por aqui. Procuramos fazer uma programação que pudesse prestigiar todos, sem esquecer das nossas raízes culturais aqui no município de Socorro. Foi um projeto construído com muitas mãos, todas as Secretarias participando de forma direta, com um único objetivo de gerar emprego e renda e valorizar nosso município”, declara o prefeito de Socorro, Samuel Carvalho.

Foto: Reinaldo Moura