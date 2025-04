GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI PRESTA SOLIDARIEDADE ÀS FAMÍLIAS DAS VÍTIMAS DE ACIDENTE COM ÔNIBUS EM DORES

O governador Fábio Mitidieri estava a caminho de Brasília, onde teria agenda nesta segunda-feira, 28, mas mudou a rota para prestar solidariedade e assegurar que todos os auxílios estão sendo prestados pelo Estado às famílias e às vítimas do acidente com um ônibus no município de Nossa Senhora das Dores, ocorrido nesse domingo, 27, e que deixou dois mortos e oito feridos.

“Estava a caminho de Brasília, quando soube dessa tragédia e retornei. Obviamente, estamos aqui para nos solidarizar e nos colocar à disposição. Esse é um momento de dor, que merece ser respeitado, e o Estado não ficará inerte”, frisa o governador.

O ônibus, que transportava jovens do povoado Borda da Mata para uma cerimônia de Crisma em Dores, caiu numa ribanceira e deixou uma mulher de 55 anos e um adolescente de 13 anos mortos, além de oito feridos. Apenas uma mulher permanece internada no Hospital da Polícia Militar (HPM), em Aracaju, onde passará por um procedimento cirúrgico de fratura de joelho. O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBM/SE) estima que havia, pelo menos, 45 passageiros no veículo no momento do acidente.

O governador esteve no local da ocorrência, onde o ônibus permanece tombado, e determinou a retomada dos trabalhos do Corpo de Bombeiros, a fim de fazer a retirada do veículo. “O município sozinho não tem estrutura para essa remoção, é uma área de risco. Precisamos desse aparato do Estado”, ressalta.

Fábio determinou, também, a análise da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) para ampliação, tanto da ponte quanto de toda a via, por meio de pavimentação granítica. Embora a competência constitucional seja do município, a população pediu a Mitidieri um ônibus escolar mais seguro. “Já contatei nosso secretário da Educação, Zezinho Sobral, para ele acompanhar de perto essa questão”, salienta.

Socorro

Bombeiros dos quartéis de Itabaiana e Nossa Senhora da Glória foram mobilizados para o atendimento da ocorrência com o ônibus que caiu em uma ribanceira no povoado Borda da Mata. “Fomos acionados por volta das 16h40. Foram encaminhadas equipes com um total de 16 militares. Atuamos no isolamento do local e nas buscas por possíveis vítimas no entorno, onde havia uma vegetação alta. Duas vítimas foram a óbito no local e as demais foram encaminhadas ao hospital em ambulâncias do Samu e de prefeituras da região”, afirma a tenente Valeska Cabral.

Segundo informações de populares, o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, que estaria sem freio, no momento da subida de uma ladeira e caiu numa ribanceira.

Equipes da Polícia Militar, Grupamento Tático Aéreo (GTA), Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Samu 192 Sergipe foram acionadas para resgate e atendimento às vítimas.

Foto: Reinaldo Moura