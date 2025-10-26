Governador Fábio Mitidieri prestigia Campus Party Weekend e destaca liderança de Sergipe na inovação; evento é reconhecido mundialmente

O governador Fábio Mitidieri prestigiou neste sábado, 25, a Campus Party Weekend, realizada na Universidade Tiradentes (Unit), em Aracaju. O evento, considerado um dos maiores do mundo em tecnologia, inovação, ciência e empreendedorismo, reuniu milhares de pessoas e contou com o apoio institucional do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan).

“Sergipe tem um governo que acredita na inovação como motor do crescimento. Estar na Campus Party é mostrar que o nosso estado está preparado para competir e crescer com base no conhecimento, na tecnologia e na criatividade do nosso povo”, afirmou o governador Fábio Mitidieri, durante o evento.

A participação do Estado na Campus Party reforçou o compromisso da atual gestão em transformar Sergipe em um polo de referência em inovação e desenvolvimento tecnológico, com a atuação conjunta das vinculadas da Sedetec (SergipeTec, ITPS, Fapitec, Sergas, Jucese e Codise), que apresentaram projetos, produtos e soluções desenvolvidos em suas áreas.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa, ressaltou a relevância da participação de Sergipe na Campus Party Weekend e o compromisso do governo em aproximar a inovação da sociedade. “Serão dias de imersão em tecnologias com potencial real de transformação para a nossa população. Apresentaremos diversos projetos desenvolvidos por nós, para que o público possa conhecer de perto o trabalho inovador que o governo vem conduzindo”, disse.

A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Inovação também apresentou projetos de inovação na gestão pública e soluções digitais voltadas à melhoria dos serviços estaduais. “A Campus Party é parte de uma grande jornada de fortalecimento de todos que fazem e promovem a inovação e é fundamental que o Estado esteja inserido, fomentando, apoiando e participando”, afirmou o secretário Júlio Filgueira.

Presente em mais de 30 países e com 70 edições realizadas, a Campus Party é reconhecida mundialmente como um espaço de troca de ideias e aprendizado sobre Inteligência Artificial, Blockchain, Internet das Coisas, Cultura Maker e Empreendedorismo.

