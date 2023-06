Governador Fábio Mitidieri prestigia inauguração de nova fábrica de embalagens no município de Ribeirópolis

O governador Fábio Mitidieri prestigiou a inauguração da mais nova indústria da Master Pack, empresa especializada na fabricação de embalagens, no município de Ribeirópolis, localizado no agreste sergipano. A fábrica, que iniciou seu funcionamento nesta terça-feira (06), é a terceira que chega à cidade com incentivos do Governo do Estado, sendo a primeira na atual gestão, visando promover a geração de emprego e o desenvolvimento da região.

Os incentivos fiscal e locacional foram oferecidos via Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (Psdi), por meio de contrato assinado na última quinta-feira, 1º, com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise). A chegada da indústria em Sergipe contou ainda com apoio da Secretaria Especial do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), através do NAT (Núcleo de Apoio ao Trabalho), que auxiliou no processo de seleção da mão de obra local para trabalhar na empresa.

Presente neste momento simbólico, que marca o início de uma nova era de desenvolvimento econômico e social para o estado de Sergipe com a chegada de novas indústrias, o governador Fábio Mitidieri destacou que a geração de empregos é a principal política de seu governo. Ele expressou sua gratidão pela confiança depositada pelo grupo empresarial nas políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico e criação de empregos em Sergipe.

“A melhor maneira de atender à demanda por empregos é através de ações que promovam a atração de investimentos e a geração de oportunidades. Tenho um compromisso claro de trabalhar incansavelmente para transformar o nosso estado num celeiro de oportunidades. Esses novos investimentos que estão chegando fomentam não apenas novos empregos, mas a qualificação da nossa mão de obra”, frisou Mitidieri.

Ele também anunciou que ainda neste mês de junho deve lançar o programa ‘Primeiro Emprego Sergipe’. “Essa é uma iniciativa que visa qualificar a mão de obra e oferecer empregos por meio de um sistema de bolsas, no qual o estado financiará seis meses de trabalho para jovens adquirirem a tão desejada experiência profissional”, explicou.

Master Pack

A nova fábrica proporciona a geração de 49 empregos diretos, fornecendo inicialmente embalagens à Dok Calçados, cuja unidade sergipana localiza-se no município de Frei Paulo, no agreste sergipano. “Esta é a primeira fábrica de muitas que ainda virão, instalada neste governo, com os primeiros empregos gerados. O governador tem trabalhado diuturnamente e buscado mundo afora cada vez mais investidores para Sergipe para que o potencial do nosso estado se transforme em melhorias na qualidade de vida dos sergipanos e de suas famílias. Tenho muito orgulho de fazer parte do seu time, governador”, declarou Jorge Teles, secretário da Seteem.

Sediada no município de Caieiras, em São Paulo, a Master Pack foi fundada em 2005 e produz materiais personalizados e sob medida, voltados ao acondicionamento, proteção, transporte e movimentação de mercadorias. Entre as categorias de produtos fabricados estão caixas-maleta, caixas corte e vinco, colmeias, tabuleiros perfurados e discos, entre outros.

“A nossa empresa está comprometida com a busca contínua pela inovação. Ao chegarmos em Ribeirópolis, o nosso objetivo é contribuir positivamente para toda a população, não apenas da região, mas de Sergipe como um todo. Desejamos impulsionar o desenvolvimento local e reconhecemos a importância de nossa responsabilidade nesse processo. Assumimos o compromisso de permanecer aqui por muitos e muitos anos, dedicando todos os esforços necessários para isso”, informou Darlan Pastro, presidente da Master Pack.

O secretário de Estado do Desenvolvimento e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa, também destacou o empenho da atual gestão para consolidar uma política de atração de investimentos e de cenário competitivo para quem se instala em Sergipe. “Estamos vivenciando hoje aqui a efetivação da política pública designada pelo governador Fábio, que é atrair investimento para Sergipe, para geração de emprego e renda. Então, o que estamos vendo hoje é um trabalho que foi prospectado. O que estamos vendo é o resultado do cumprimento de todas etapas do programa sergipano de desenvolvimento industrial”.

Expectativas

Ribeiropolense, Rafael Santana tem 28 anos e é um dos recém-contratados para trabalhar na nova fábrica. Anteriormente ele trabalhava como lavrador e agora assumirá a função de impressor na empresa. Ao falar sobre a conquista de ter sua carteira de trabalho assinada pela primeira vez, Rafael expressou sua felicidade e vontade de viver esse novo momento em sua vida.

“A minha expectativa é de melhorar a minha vida e obter mais segurança. Aqui a gente trabalha como se fosse uma família, estamos sempre ajudando um ao outro. Daqui para frente quero sempre melhorar no meu serviço, dando o meu melhor na empresa, porque com isso eu também vou ter resultado, pois eles verão meu empenho”, destacou.

O prefeito do município de Ribeirópolis, Rogério Sobral, também expressou sua emoção com o início das atividades do novo empreendimento. “Quando fazemos as coisas com carinho e amor, o sonho se realiza. E é isso o que estamos fazendo pela população de Ribeirópolis e de Sergipe. Desejo toda felicidade, que os novos funcionários trabalhem com dedicação todos os dias, porque aqui vocês estão garantindo o sustento de suas famílias. O nosso lema também é a geração de empregos e tenho certeza que faremos grandes parcerias com o Governo do Estado”.

Visita ao Hospital de Ribeirópolis

O governador Fábio Mitidieri também aproveitou a passagem pelo município de Ribeirópolis para visitar as dependências da Clínica de Saúde Dr. Dijuame Francisco de Lima. O objetivo foi conferir de perto as instalações e o funcionamento da rotina do hospital, para que a gestão estadual possa saber o que oferecer enquanto investimento e apoio.

Foto: Arthur Soares