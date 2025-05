Governador Fábio Mitidieri realiza o “Juntos por Sergipe” durante Marcha dos Prefeitos em Brasília

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, promoveu, nesta quarta-feira, 21, uma edição especial do evento ‘Juntos por Sergipe’, desta vez, em Brasília, durante a 26ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. A iniciativa reforçou a parceria institucional com prefeitas e prefeitos sergipanos, reafirmando o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento dos municípios e o fortalecimento do pacto federativo.

Ao saudar os presentes, o governador reiterou o apoio do Executivo estadual à pauta municipalista, com destaque para a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 66), que trata da renegociação de dívidas dos entes federativos. Segundo ele, Sergipe ficou de fora da proposta, apesar de ser um dos estados com menor índice de endividamento. “A legislação não beneficia quem faz o certo, mas o Estado de Sergipe está ao lado de vocês nessa luta”, declara.

Durante o evento, o governador Fábio Mitidieri apresentou um panorama das ações estruturantes em andamento no estado. Segundo ele, Sergipe conta, atualmente, com 41 obras em execução pelos programas Acelera Sergipe e ProRodovias, mais de 60 em fase de licitação e outras 30 já prontas para serem iniciadas. Ao todo, os investimentos programados em infraestrutura somam R$3 bilhões, com impacto direto na geração de emprego, na arrecadação dos municípios e no desenvolvimento regional.

“Cada rodovia, cada escola, cada obra representa emprego, renda e arrecadação local. Isso movimenta a economia e melhora a vida das pessoas”, frisa o governador. Ele destacou, ainda, que Sergipe tem, hoje, “a menor taxa de desemprego da sua história”, é “o estado mais seguro do Nordeste” e foi premiado nacionalmente com o 1º lugar no combate à desigualdade social.

Parcerias com os municípios

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania e primeira-dama, Érica Mitidieri, participou do encontro e fez um apelo direto aos gestores municipais: engajar-se na campanha Destina Sergipe, que incentiva a destinação de parte do Imposto de Renda devido aos fundos da criança, do adolescente e do idoso do estado e dos municípios. “É um recurso que pode ser utilizado para fortalecer as redes de apoio e as entidades que fazem trabalhos relevantes em nossas cidades”, explica. A campanha segue até o dia 30 de maio, e a secretária ofereceu apoio direto aos prefeitos para mobilizar suas comunidades.

Érica Mitidieri também anunciou novas frentes da política de assistência social em Sergipe. Entre as iniciativas, está a ampliação do programa Novo Lar, que contará com R$40 milhões destinados a pequenas reformas em residências de famílias vulneráveis. Outro destaque da secretária foi a implantação do Cartão CMAS Feirante e Ambulante, que oferecerá um auxílio mensal a trabalhadores informais, além do lançamento da CNH Social do Caminhoneiro, que amplia o programa existente e garantirá acesso gratuito à primeira habilitação para profissionais do transporte.

Ela ressaltou, ainda, a importância de ações integradas, como o Prato do Povo, o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e o fortalecimento de campanhas como a do Faça Bonito, que combate o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. “A fome é urgente, mas a dignidade exige, também, capacitação, oportunidade, renda e fomento. É isso que estamos fazendo com o apoio do governador”, salienta.

O governador Fábio Mitidieri encerrou o evento lembrando que a iniciativa do ‘Juntos por Sergipe’ foi suprapartidária. “Não é um evento da nossa base, nem da nossa bancada. É um espaço aberto a todos os prefeitos, deputados e senadores, independente de partido. Não seria Juntos por Sergipe se a gente fosse junto só com alguns”, declara.

Ele agradeceu aos prefeitos pela parceria e convocou todos para manter o ritmo de colaboração. “Sergipe, hoje ,é exemplo nacional em várias áreas. Isso só é possível porque encontramos um ambiente político unido. Quando damos as mãos, quem ganha é o povo”, enfatiza.

Inspirado no simpósio estadual com o mesmo nome, o encontro reuniu prefeitas e prefeitos, vereadoras e vereadores de, pelo menos, 45 municípios sergipanos que participam da 26ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que reuniu mais de 12 mil gestores públicos na capital federal.

“Ter o governador Fábio Mitidieri aqui em Brasília, debatendo conosco temas comuns aos municípios, valorizando a opinião de prefeitos e reconhecendo a importância de construir políticas públicas atendendo às nossas necessidades é muito importante, pois demonstra o compromisso e a sensibilidade de um Governo que se faz presente em todo o Estado”, considera o prefeito de Capela, Junior de Dr. Carlos Milton.

“É muito importante ter a presença do governador Fábio Mitidieri na Marcha, em Brasília. Agradeço a ele por estar presente conosco, pois isso mostra o comprometimento dele, fortalece todos os prefeitos e aproxima o Governo do Estado de todos os municípios sergipanos”, reforça a prefeita de Siriri, Daiane Oliveira.

Para a presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), Silvany Mamlak, a ida do governador Fábio Mitidieri à Brasília durante a ‘Marcha dos Prefeitos’ é uma demonstração de seu posicionamento enquanto municipalista. “Ele vem buscando dialogar, defendendo a bandeira que nos une, que é o desenvolvimento de nosso Estado e dos nossos municípios, reforçando a sensibilidade diante de pautas importantes, como a PEC 66/2023”, resume.

Também estiveram presentes senador Laércio Oliveira, os deputados federais Katarina Feitoza, Fábio Reis e Nitinho; os deputados estaduais Cristiano Cavalcante e Kitty Lima; o secretário da Casa Civil, Jorginho Araújo, o secretário do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Telles, e o secretário de Representação de Sergipe em Brasília, Fábio Reis, além da superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola.

Foto: Arthur Soares