GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI REALIZA REUNIÕES DE BALANÇO ADMINISTRATIVO COM SECRETÁRIOS DE ESTADO

O governador Fábio Mitidieri se reuniu nesta segunda-feira, 18, com secretários e gestores da administração estadual para a realização de um balanço de ações e de investimentos destinados pelo Governo do Estado este ano às áreas de obras, turismo e desenvolvimento. Na oportunidade, foram discutidas questões relacionadas ao ‘Acelera Sergipe’ e a recursos e ações da Companhia de Saneamento Básico de Sergipe (Deso).

Fábio Mitidieri participou das reuniões de forma remota, mantendo a recomendação médica após recente problema de saúde. “Trabalhamos com planejamento, e esta é uma reunião de acompanhamento das ações para darmos celeridade a algumas áreas”, afirmou o governador na ocasião.

O programa Acelera Sergipe foi uma das pautas. Lançada com o objetivo de atender as demandas por melhorias estruturais, impulsionando o crescimento econômico dos municípios, a iniciativa visa acelerar obras de infraestrutura, com a participação de diversas instituições da administração pública dando o devido suporte.

“Temos programas como o ‘Acelera’, com um leque gigantesco de obras. São obras como pontes, rodovias e obras de estrutura turística. Conseguimos captar recursos para fazer esses investimentos, e agora é hora de executar”, acrescentou o chefe do Executivo estadual.

Participaram da reunião membros das seguintes secretarias de Estado da Casa Civil (SECC); do Turismo (Setur); da Fazenda (Sefaz); do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi); e das secretarias especiais do Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan) e da Comunicação Social (Secom). Também estiveram presentes membros da Procurador-Geral do Estado (PGE-SE), do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER-SE), da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) e do ‘Projetar-SE’ – ação do Governo que assessora prefeituras do interior do estado na elaboração de projetos para obras públicas consideradas estratégicas pelos gestores.

Alinhamento com a Deso

Em outra reunião, da qual o governador também participou remotamente, houve uma discussão de alinhamento com membros da Deso para discutir o fortalecimento do trabalho da empresa, com ações e destinação de recursos aos municípios. Esse trabalho da companhia de saneamento se dá em conjunto com a Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE) e a PGE-SE.

Representaram a Deso o diretor-presidente, Luciano Goes, e o diretor de operação e manutenção, Carlos Anderson. Em nome da Desenvolve-SE, esteve presente o presidente, Milton Andrade, e pela PGE, o procurador-geral, Carlos Pinna, e o procurador Eduardo Cabral.

Também estiveram presentes o diretor de parcerias estratégicas público e privada, Bruno Sad, o secretário de Estado Chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, e o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto.

Foto: Arthur Soares