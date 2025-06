Governador Fábio Mitidieri recebe o anteprojeto para avanço no processo da nova ponte Aracaju-Barra

O governador Fábio Mitidieri recebeu, nesta segunda-feira, 30, o anteprojeto da construção da nova ponte que interligará os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros. Esta é mais uma etapa concluída do processo que, a partir de agora, poderá ter a sua licitação viabilizada. Além de receber o anteprojeto, o governador se reuniu com equipes da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), que coordena a obra junto ao Governo de Sergipe, e da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), que trouxeram atualizações sobre o andamento do projeto.

O anteprojeto foi entregue com 45 dias de antecedência em relação ao prazo previsto, reforçando o compromisso do Estado com o empreendimento. Com ele, a obra da segunda ponte sobre o Rio Sergipe poderá avançar a nível de licitação, que deve ter seu edital publicado já no mês de agosto. A expectativa é que, ainda até o final deste ano, a ordem de serviço seja oficialmente dada e a construção propriamente dita possa ter início.

O governo Fábio Mitidieri destacou a importância do avanço do projeto. “Uma etapa vencida, que a gente fez com antecipação de 45 dias em relação ao prazo previsto, demonstrando que todo o empenho está sendo feito para que possamos presentear os sergipanos com essa obra maravilhosa. Ela será muito importante para desenvolvermos essas regiões, com mais mobilidade urbana e conforto”, afirma.

A nova ponte Aracaju-Barra estará interligada a três viadutos na Coroa do Meio, formando um complexo viário que sanará diversos problemas de mobilidade na região. “Já convivemos com a realidade de tráfego muito intenso e os estudos mostraram que, nos próximos anos, caso nada seja feito, podemos ter um caos no transporte público na região da Coroa do Meio. Essa obra dará mais 30 anos de mobilidade urbana, levando desenvolvimento para as duas cidades e todo o litoral norte”, acrescenta Fábio Mitidieri.

O anteprojeto foi oficialmente entregue pelo secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas, que, ao lado da equipe técnica do órgão, apresentou as novas atualizações a respeito da obra. O trabalho intersetorial envolve diversos órgãos, como as Secretarias de Estado da Casa Civil (Secc) e do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec); Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER-SE); e Agência Desenvolve-SE.

Luiz Roberto detalhou as etapas do processo. “Não é apenas ponte, mas forma um complexo viário, pois se soma a mais três viadutos ali na Coroa do Meio. Entregamos, hoje, ao governador, o segundo produto, que é o anteprojeto. Isso nos dá a garantia que já possamos começar a trabalhar no edital de uma contratação integrada, com técnica e preço e, até o final de julho, devemos estar com todo esse material pronto, para, a partir daí, fazer o lançamento do edital da obra. Antecipamos essa entrega justamente para acelerar o processo de contratação”, frisa.

Também esteve presente uma equipe da Adema, reforçando a viabilidade ambiental da obra. Segundo o diretor-presidente do órgão, Carlos Anderson, todo o passo a passo da condução, finalização dos estudos e contratações tem sido feito em conjunto com a Adema, garantindo que ela será realizada sem grandes impactos. “Esse passo importante, com o anteprojeto apresentado, agiliza a participação junto ao órgão executor nas questões ambientais, e reforça o compromisso do governador Fábio Mitidieri com o desenvolvimento sustentável. O impacto na parte ambiental está sendo avaliado ponto a ponto, para finalizar esse processo com sucesso e no menor tempo possível”, pontua.

Sobre a nova ponte

A obra vem avançando a passos importantes nos últimos meses. A homologação da concorrência nº 05/2023, que trata da construção da segunda ponte sobre o rio Sergipe, foi publicada no Diário Oficial do Estado em fevereiro de 2024, com os estudos de viabilidade sendo autorizados no mês seguinte. Já em março deste ano, foi apresentado o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para a construção da ponte e seus acessos.

A EVTEA consiste no conjunto de estudos desenvolvidos para avaliação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes, com a identificação dos impactos ambientais. Com base nos estudos conduzidos pelo consórcio formado pelas empresas MPB Saneamento LTDA, Única Consultores de Engenharia Ltda e Beck de Souza Engenharia LTDA, a avaliação apurou que os benefícios estimados superam os custos com os projetos e execução da obra prevista. Em seguida, foi entregue o Estudo de Impacto Ambiental (EIA-Rima) e feita a elaboração do anteprojeto, agora oficialmente pronto.

A construção da nova ponte Aracaju/Barra representa um marco estratégico para o desenvolvimento da região. Além de promover a integração entre os municípios, a infraestrutura visa desafogar o tráfego, estimular o crescimento econômico e facilitar o acesso a serviços essenciais. Desta forma, ela é considerada estratégica para o desenvolvimento do estado, fortalecendo a infraestrutura de Sergipe, e preparando o terreno para uma conexão viária que impactará positivamente milhares de cidadãos.

Foto: Arthur Soares