GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI RECEBE COMENDA DO GOVERNO DE GOIÁS EM RECONHECIMENTO AOS AVANÇOS DE SERGIPE

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, foi condecorado com a Comenda da Ordem do Mérito Anhanguera, a mais alta honraria concedida pelo Governo de Goiás. A homenagem foi entregue pelo governador Ronaldo Caiado, durante solenidade realizada na histórica Cidade de Goiás, como parte das comemorações pelos 298 anos da antiga capital daquele estado, que está situada a 140 quilômetros da atual sede do governo, Goiânia.

A cerimônia, marcada por simbolismo, emoção e presença de autoridades nacionais e estrangeiras, destacou personalidades que têm contribuído de forma significativa para o desenvolvimento do país. Acompanhado da primeira dama e secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, o governador Fábio foi reconhecido pelos avanços alcançados em sua gestão, especialmente na área da segurança pública, educação e combate às desigualdades sociais, que colocam Sergipe em posição de destaque no cenário nacional.

Durante seu discurso no evento, o governador destacou a emoção por receber a comenda. “É uma grande honra para o Estado de Sergipe estar em Goiás, o estado mais seguro do Brasil, e poder dizer que Sergipe é o estado mais seguro do Nordeste. Receber essa comenda é uma demonstração de que nosso trabalho está sendo reconhecido além das nossas fronteiras. Volto com o coração cheio de orgulho e ainda mais responsabilidade com o povo sergipano”, declarou.

Em junho, o governador Ronaldo Caiado esteve em Sergipe e, segundo Mitidieri, pôde conhecer de perto o desempenho da gestão sergipana. “Ele viu de perto por que somos o estado que mais cresce no Nordeste, com uma nova escola entregue a cada 12 dias e reconhecido como o que mais reduz desigualdades sociais no Brasil. Isso não é por acaso. É fruto de gestão profissional e compromisso com as pessoas”, acrescentou o governador.

Ao entregar a comenda, o governador Ronaldo Caiado ressaltou a seriedade e os resultados da gestão de Fábio Mitidieri. “É uma competição de respeito entre nós, governadores. E o governador Fábio tem feito isso com maestria. Sergipe é, hoje, referência em segurança pública no Nordeste e exemplo de gestão eficiente”, afirmou Caiado.

Para o governador goiano, a postura firme de Mitidieri diante dos desafios é o que define uma liderança transformadora. “Quem planta segurança no Estado é quem lidera com autoridade moral. Fábio faz isso em Sergipe. Por isso, homenageamos não apenas um governador, mas uma gestão que inspira e entrega resultados reais para a população”, destacou.

A cerimônia foi realizada em frente ao Museu das Bandeiras, na Praça do Chafariz, e marcou, também, a transferência simbólica da sede do Governo de Goiás para a cidade de Goiás, reunindo os três Poderes como parte das celebrações da data histórica. O município será transformado nos próximos meses na chamada ‘Rota da Fé’, com investimento em atrativos turísticos e valorização do patrimônio religioso-cultural.

Mais de 250 pessoas foram agraciadas com a comenda, incluindo outros governadores, vice-governadores, embaixadores, autoridades do Judiciário e representantes do setor produtivo. Estiveram presentes os governadores Mauro Mendes, do Mato Grosso; coronel Marcos Rocha, de Rondônia; Antonio Denarium, de Roraima; além do vice-governador de Goiás, Daniel Vilela.

Mitidieri foi um dos destaques da noite ao representar uma nova geração de gestores públicos comprometidos com resultados e inovação na administração pública. “O novo nem sempre está na idade, mas na mentalidade. Governar é dar exemplo. E é isso que temos buscado fazer em Sergipe”, reforçou o governador sergipano.

A primeira-dama de Goiás e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, também foi homenageada. A solenidade contou, ainda, com falas do corregedor-geral de Justiça de Goiás, Marcus da Costa Ferreira, e de representantes do setor empresarial e diplomático.

Criada em 1975, a Ordem do Mérito Anhanguera reconhece pessoas físicas, corporações militares e instituições nacionais ou estrangeiras que prestaram serviços relevantes ao Estado de Goiás. A honraria é dividida em três graus: Grã-Cruz, Grande-Oficial e Comendador.

A entrega desta terça-feira foi a última presidida por Ronaldo Caiado enquanto governador, reforçando o caráter simbólico do momento e seu reconhecimento público a lideranças nacionais.

Foto: Arthur Soares