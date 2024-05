GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI RECEBE O SINDICATO DA EDUCAÇÃO DE SERGIPE EM MAIS UMA MESA DE DIÁLOGO

Em continuidade às negociações com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese), o governador Fábio Mitidieri recebeu os representantes da categoria nesta quarta-feira, 8, no Palácio dos Despachos, para alinhar alguns pontos que ficaram pendentes para 2024.

A categoria da Educação de Sergipe foi a primeira do estado a ser contemplada com o reajuste em 2024 e teve a carreira retomada em janeiro deste ano, após 16 anos de espera, uma conquista histórica para a educação sergipana.

No encontro, o Sintese pediu ao governador e ao secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, a atualização do percentual do piso salarial, o descongelamento da Gratificação de Tempo Integral (GATI) e do Triênio, a criação de um auxílio internet e auxílio tecnológico, a convocação de concurso público e a melhoria no atendimento ao Ensino Especial, voltado para os alunos com deficiência.

O governador Mitidieri anotou as reivindicações e viabilizou que as conversas entre os professores e o governo sigam de maneira mais específica, tratadas diretamente com as secretarias da Educação, Fazenda e Administração, para que sejam estudadas formas de efetivar as pautas, respeitando as contas públicas do estado.

“O concurso público, a melhoria do Ensino Especial, entre outras, são pautas do governo também. Estamos falando a mesma língua. O que mais queremos é que, até o final do ano, tenhamos condições de anunciar um concurso para a Educação, bem como fortalecer nosso serviço para os alunos com deficiência. Essa é uma pauta mais que especial para nós. Garanto que faremos tudo com muito esmero”, assegurou o governador Mitidieri.

Investimentos no Magistério

Sergipe paga acima do piso salarial nacional que é de R$ 4.580,57. O professor da Rede Estadual em início de carreira passou a ter uma remuneração de R$ 5.634,85 (salário base de R$ 4.902,28 mais o abono de R$ 732,57), como consta no Portal da Transparência.

O professor em tempo integral recebe R$ 8.521,00 (R$ 4.902,28 + R$ 732,52 + R$ 2.886,15). A média salarial do professor regular é de R$ R$ 7.260,71 e a média salarial professor em tempo integral é de R$ 9.408,39.

O investimento da nova remuneração e o avanço na retomada da carreira dos professores é de R$ 166.904.445,97 no exercício financeiro de 2024, considerando ativos e inativos. Em 2025, a remuneração do Magistério acarretará mais R$ 73.455.663,18 aos cofres públicos, totalizando R$ 240.360.109,15.

O custo anual do pagamento do abono (12 parcelas) em 2024 é de R$ 86 milhões e em 2025 o investimento será R$ 74,5 milhões.

Foto: Artur Soares