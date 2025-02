Fábio Mitidieri reforça compromisso com municipalismo durante posse da mesa diretora da Fames; Silvany Mamlak é a 1ª mulher a assumir

O governador Fábio Mitidieri acompanhou nesta segunda-feira, 17, a cerimônia de posse da nova mesa diretora da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames) para o biênio 2025/2026.

Durante solenidade, a nova presidente da Fames, Silvany Yanina Mamlak Cavalcante, ex-prefeita de Capela, tornou-se a primeira mulher a assumir a presidência da entidade, em um momento histórico para a representatividade feminina na política sergipana. Ela será acompanhada por Esmeralda Cruz (vice-presidente), Alan Andrelino (tesoureiro), Marcell Souza (1º secretário) e Christopher Divino (2º secretário).

Na oportunidade, o governador Fábio Mitidieri destacou a importância do trabalho conjunto entre o Governo do Estado e os municípios. “A Federação dos Municípios é muito importante porque representa a municipalidade. Hoje, a Fames tem o apoio de 66 municípios, incluindo a capital. Isso garante um lugar à mesa, traz as pautas municipalistas, facilita o diálogo e a solução dos problemas. Portanto, a Fames é uma grande parceira na defesa do municipalismo. Quero parabenizar a nova diretoria na pessoa da ex-prefeita Silvany, agora presidente da Fames, mais um espaço de poder ocupado pelas mulheres”, afirmou o governador, destacando a representação feminina na entidade, como também no Governo do Estado.

A nova presidente da Fames ressaltou o compromisso da entidade em defender os interesses dos municípios e ampliar a representatividade dos gestores locais. “Hoje estamos tomando posse na presidência da Fames em um momento histórico, pois sou a primeira mulher a ocupar esse cargo. A Federação tem um papel fundamental nas políticas públicas e no desenvolvimento do estado. Ter o governador Fábio Mitidieri como parceiro é essencial para fortalecermos as capacitações e a gestão pública, tornando-a mais eficiente e transparente. O governador tem dado demonstrações concretas do seu compromisso com o municipalismo. Quero que todas as mulheres se sintam representadas nesse espaço de liderança. Este é um momento de inclusão e fortalecimento do municipalismo sergipano”, colocou Silvany.

A nova diretoria assume com o compromisso de fortalecer a articulação entre os municípios sergipanos, promovendo capacitações, buscando recursos e incentivando políticas públicas que atendam às necessidades das cidades do estado.

A vice-presidente da Fames destacou a importância do novo momento da entidade. “Me sinto muito honrada por esse convite. Este é um momento histórico, com a Fames sendo presidida por uma mulher e eu como vice-presidente. Sei dos desafios diários dos prefeitos, pois já estive do outro lado, e estou aqui para ajudar, para buscar soluções para os municípios”, declarou Esmeralda Cruz.

Para a prefeita de Gararu, Zete de Janjão, a posse da nova diretoria representa uma conquista para a participação feminina na política municipalista. “É um momento ímpar e histórico para nós, mulheres. A Fames, pela primeira vez, tem uma presidente e uma vice-presidente mulheres. Como prefeita, estou muito feliz em fazer parte desse avanço. A Federação é essencial para que os gestores municipais tenham um espaço de diálogo e encontrem soluções para as demandas das cidades. Nossa principal pauta no momento é o projeto de lei complementar (PEC) 66 e o parcelamento dos precatórios, uma questão que afeta diretamente os municípios e precisa ser tratada com atenção pelos nossos parlamentares”, disse.

Além da nova mesa diretora, também tomaram posse os membros do Conselho Fiscal da Fames, composto por Lara Moura (ex-prefeita de Japaratuba), Anderson de Zé das Canas (ex-prefeito de Frei Paulo) e Robson Martins (prefeito de Ilha das Flores).

