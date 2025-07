Fábio Mitidieri reposiciona time e empossa Nitinho Vitale como secretário de Representação em Brasília

O governador Fábio Mitidieri empossou, nesta terça-feira, 22, o vereador licenciado de Aracaju e deputado federal suplente, Nitinho Vitale, como secretário Especial de Representação de Sergipe em Brasília (Serese). O novo titular da pasta em Brasília assume a vaga deixada pelo deputado federal Fábio Reis.

A Serese funciona como mecanismo intermediário entre os interesses estaduais, municipais e as políticas federais e contribui para fortalecer a parceria entre os governos, garantindo uma representação eficaz e o atendimento das necessidades da população de Sergipe.

Aos dar boas-vindas ao novo secretário, Mitidieri destacou atuação de Vitale. “Enquanto esteve como deputado federal, Nitinho ajudou muito nosso Estado, fez uma atuação realmente exemplar. Aproveitei e fiz o convite para que ele continuasse mais um pouco em Brasília, nos ajudando com a experiência que adquiriu com as pautas de Sergipe no Distrito Federal”, afirmou.

Nitinho passou sete meses como deputado federal suplente, no lugar de Fábio Reis, e retornava para a Câmara Municipal de Aracaju (CMA), quando aceitou o convite de Mitidieri para a Secretaria de Representação. “Quero agradecer pela oportunidade de ser deputado federal. Foram sete meses e procurei me esforçar muito. Vivi as demandas em diversos Ministérios e, agora, a missão, além da convivência com a nossa bancada, será com todos os deputados federais”, declarou Vilate.

Nitinho

Josenito Vitale, mais conhecido como Nitinho, nasceu em Aracaju, em 31 de março de 1966, e foi vereador da capital por seis mandatos. Por incentivo de amigos, começou a carreira política e foi um dos campeões de votos nas últimas eleições proporcionais em Aracaju, no ano de 2024. Nitinho está em seu quarto mandato como presidente da Casa Municipal de Aracaju e estava licenciado para atuar como parlamentar em Brasília. Em entrevista a uma rádio da capital, Nitinho confirmou que é pré-candidato a deputado federal em 2026.

Em sua atuação no Congresso Nacional, Nitinho fez um apelo ao ministro das Cidades, Jader Filho, pela liberação dos subsídios para aquisição de imóveis usados ou seminovos, por meio do programa Minha Casa Minha Vida, Faixa II, que podem chegar a R$ 24.750,00.

Foto: Arthur Soares