GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI RESPONDE AOS ATAQUES DE VALMIR DE FRANCISQUINHO E CHAMA DE ‘VITIMISMO’  

Por conta das frequentes visitas do governador Fábio Mitidieri à cidade serrana, em apoio ao pré-candidato a prefeito, Edson Passos, o governador tem sido alvo de críticas do também pré-candidato Valmir de Francisquinho, que o acusa de perseguidor.

“Itabaiana é que tem um histórico de eleições marcadas por perseguições, e o que enfatizamos em discurso foi que estamos aqui para defender aqueles que almejam por mudança. Acredito que, por conta disso, eles se incomodaram, mas faz parte”, disse Fábio em entrevista à Rádio Capital do Agreste complementando:

“Eu tenho tanta coisa para resolver na minha vida, problemas para corrigir e objetivos a alcançar, que não tenho tempo a perder com isso. Não persigo ninguém, sou amigo dos meus aliados e procuro me dar bem também com os meus adversários. Meu adversário em Itabaiana é Valmir, como todos sabem, mas o respeito, assim como respeito os seus filhos, Thalysson, o deputado Ícaro, que sempre cumprimento quando os encontros. A questão é o vitimismo que se propaga. Será que todos estão errados e só ele está certo? O problema de Valmir não é comigo, e sim com a justiça. Eu já ganhei e perdi eleição na urna, mas para chegar até a urna é preciso estar elegível, e essa discussão definitivamente não passa por mim. Não sou juiz, não sou desembargador, nem promotor”, finalizou.