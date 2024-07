Governador Fábio ressalta busca por investimentos com escritório da Desenvolve-SE em São Paulo

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, concedeu nesta quarta-feira, 17, entrevista ao programa da Rádio Nova Brasil, apresentado pelo jornalista André Barros e Jéssika Cruz. Na oportunidade, Fábio comentou sobre o novo escritório da Desenvolve-SE em São Paulo, reunião com a Petrobras, crescimento da arrecadação financeira do Estado, reajuste salarial de servidores e a realização de concursos públicos.

Fábio Mitidieri destacou a importância do novo escritório da Desenvolve-SE, ressaltando que a unidade paulista é estratégica para atrair investimentos para Sergipe. “Acredito que um estado que quer ser grande e precisa atrair investimentos deve ter a estrutura mínima necessária, e a Agência de Desenvolvimento é fundamental. Confiamos na liderança de Milton Andrade, um empresário com visão e conhecimento comprovado, para dirigir a agência e montar uma equipe de técnicos profissionais”, afirmou o governador.

A agência, localizada no bairro Itaim Bibi, tem como objetivo estreitar relações com o mercado financeiro e empresas, além de apresentar os potenciais de Sergipe em diversas áreas. “Nós temos um escritório de representação em Brasília há muitos anos, mas nunca tivemos em São Paulo. Precisamos buscar investidores lá. A inauguração foi um evento importante, com a presença de muitos fundos e empresários interessados em Sergipe”, destacou Mitidieri.

Parcerias

Fábio Mitidieri revelou que já na primeira reunião no novo escritório da Desenvolve- SE se reuniu com um grupo interessado em investir no turismo de Sergipe, com a atração de resorts como um objetivo. “A gente pode atrair agora grandes investidores desse segmento também. É uma oportunidade de atração de investimentos em diversos setores da economia. A meta é buscar o máximo de prospecções possíveis, de apresentar o que nós temos em todas as áreas, seja no petróleo e gás, que é efetivamente é uma área que desperta interesse, seja na nossa força do agronegócio, com a cana, laranja, arroz, carcinicultura, e pecuária. Sergipe é um estado que tem uma referência hoje, seja na questão das oportunidades de atração de investidores, de empresas, sempre pelo nosso PSDI, que é muito forte, pela nossa localização geográfica”, pontuou.

Reunião com a Petrobras

O governador também comentou sobre a agenda com a Petrobras, prevista para a próxima quinta-feira, 18, no Rio de Janeiro, para discutir projetos estratégicos como Sergipe Águas Profundas e Fafen. “A questão principal que vamos discutir é o início da exploração desse nosso gás, já que a licitação da Petrobras acabou desqualificando a empresa vencedora e aí a gente quer entender qual é o próximo passo. Portanto, a gente vai estar com a presidente da Petrobras amanhã para entender como serão os próximos passos”, disse.

Sergipe Oil & Gas

Outro destaque foi o evento Sergipe Oil & Gas, que ocorrerá de 24 a 26 de julho. O evento reunirá agentes do mercado de petróleo e gás, incluindo Petrobras, Agência Nacional do Petróleo, e empresas privadas como Eneva, Tag e Carmo Energy. “Teremos a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para a entrega oficial do primeiro gasoduto privado do Brasil. É um momento importante para posicionar Sergipe no centro das discussões sobre exploração de gás”, comentou o governador.

Crescimento econômico

Fábio Mitidieri enfatizou o crescimento de 10% na arrecadação do ICMS no primeiro ano de gestão, atribuída às boas condições financeiras do estado. “25% de tudo que a gente está arrecadando com o ICMS vai para os municípios, isso é lei. Então você imagina que nós mandamos 25% para os municípios. Isso aumentou o repasse, aumentou o poder orçamento e financeiro dos municípios. O São João que fizemos na Orla da Atalaia, em Aracaju, aumentou muito a arrecadação do Estado nesse período. Portanto, 25% de tudo que o Estado está arrecadando vai para os municípios. É a força do turismo ajudando a economia do interior do estado”, observou.

O governador mencionou que Sergipe é um dos estados menos endividados do Brasil. “Isso mostra que estamos fazendo o dever de casa. Esse cenário positivo nos permitiu realizar concursos públicos, conceder reajustes salariais para diversas categorias, incluindo Magistério, Saúde, Samu e forças de segurança. E agora estamos dando o reajuste das polícias também, resultado de uma mesa de negociação iniciada em fevereiro. A gente construiu todo esse acordo para que pudéssemos chegar a esse momento importante. Para se ter ideia, nós estamos apresentando uma proposta para as polícias de 7% linear, mais 5% de periculosidade para 2024 e mais 7% de reajuste para 2025, com mais 5% de periculosidade, ou seja, só aí nós estamos falando de 14%, mais 10% de periculosidade e se somar os 5, mais os dados ano passado. Então no total são 23,4% em 2025, nós vamos passar de 30 % para as forças de segurança”, enfatizou.

Foto: Artur Soares