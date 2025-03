Governador Fábio Mitidieri se reúne com a prefeita Emília Corrêa para discutir alinhamento do calendário de eventos entre Sergipe e Aracaju

O governador Fábio Mitidieri se reuniu nesta segunda-feira (10), com a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa. No encontro realizado no Palácio dos Despachos, as duas gestões se reuniram para alinhar o calendário de eventos do estado com o da capital, que está em construção. Ambos aproveitaram a oportunidade para ressaltar o comprometimento entre Governo de Sergipe e Prefeitura de Aracaju, em prol de avanços para a população.

“A reunião foi muito produtiva. Estamos fazendo aqui a boa política, de parceria e que beneficie a sociedade de forma clara. O processo de construção envolve discussões, mas precisamos sempre do respeito e do diálogo permanente. Todas as portas estão abertas para a senhora e sua equipe, e que possamos fazer parcerias em todos os setores. Estamos aqui para o que for bom por Aracaju e por Sergipe”, disse Fábio Mitidieri.

Ficou definido na reunião que a Prefeitura irá construir seu calendário de eventos e, em seguida, convocar as pastas estaduais para apresentação e conciliação dos eventos, visando ao apoio conjunto, voltado especialmente para Turismo, Cultura e Esporte. “Captando o evento e precisando de apoio do Estado, estaremos juntos nesse processo”, acrescentou Mitidieri.

Emília agradeceu pela oportunidade e ressaltou que está sempre aberta ao diálogo com o Governo do Estado. “Estou muito feliz com o que presenciei. Aqui todos estão dispostos e de coração aberto, sem disputas de poder. Estamos compondo e fazendo o que o povo espera de nós. Estamos conversando pelo consenso, para que a coisa ande mais rápido em setores onde precisam andar. Quantas vezes forem necessárias reuniões como essas, pode contar com esta prefeita”, afirmou.

Além do governador, representaram a gestão estadual os secretários de Estado da Casa Civil, Jorginho Araújo; do Turismo, Marcos Franco; do Planejamento e Inovação, Júlio Filgueira; do Esporte e Lazer, Mariana Dantas; e da Comunicação Social, Cleon Menezes. Também participaram o secretário Especial do Gabinete do Governador, Tiago Andrade, a secretária-executiva da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Daniela Mesquita, e o diretor-presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), Gustavo Paixão.

“Desde o seu primeiro ano, o Governo do Estado construiu seu calendário de eventos, que tem feito muito sucesso. Já tivemos outros momentos de discussão, mas agora enfim temos essa reunião oficial de alinhamento. As pastas de todas as frentes precisam estar unidas para que o trabalho dê certo”, pontuou o presidente da Funcap, Gustavo Paixão.

A equipe da Prefeitura de Aracaju foi representada pelos secretários municipais de Turismo, Fábio Andrade; de Governo, Itamar Bezerra; e de Articulação Política e Relações Institucionais, Fábio Uchôa; além do assessor para Assuntos Governamentais da Prefeitura, Cícero Mendes.

“Estou empolgado em ver uma parceria tão afinada, uma linguagem única entre cidade e estado. Ver o sangue no olho dos secretários, todos empolgados, também é fundamental. Fiquei muito contente com o que presenciei aqui hoje”, pontuou o secretário municipal de Governo, Itamar Bezerra.

Aniversário de Aracaju

Na oportunidade, Fábio Mitidieri recebeu das mãos de Emília Corrêa o convite oficial para participar das festividades do aniversário de 170 anos de Aracaju, a serem celebrados no dia 17 de março. O governador agradeceu ao convite da prefeita e garantiu presença nas comemorações oficiais.

