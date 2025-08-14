Governador Fábio Mitidieri reúne com direção da FGV no Rio de Janeiro

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, participou de um encontro com o presidente da Fundação Getulio Vargas (FGV), Carlos Ivan Simonsen Leal, na sede da instituição, no Rio de Janeiro. A reunião teve como objetivo estreitar relações e reforçar a parceria entre o governo sergipano e a FGV que, atualmente, desenvolve quatro contratos de consultoria voltados para o desenvolvimento econômico e social do estado.

Entre os projetos em andamento, estão a construção da Agenda Estratégica de Transição Energética de Sergipe, estudos técnicos para a ampliação do Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB) e para o aproveitamento de mão de obra e recursos locais no descomissionamento de plataformas, além da já concluída Análise do Impacto Econômico dos Investimentos de Óleo e Gás no Estado. Os trabalhos envolvem diagnósticos regulatórios, mapeamento de oportunidades e definição de diretrizes estratégicas para consolidar Sergipe como polo energético e logístico no Nordeste.

Mitidieri destacou que a parceria com a FGV agrega conhecimento técnico de excelência às estratégias de crescimento do estado. “São estudos que não ficam no papel, mas orientam ações concretas para atrair investimentos, gerar emprego e fortalecer setores estratégicos da nossa economia”, afirmou o governador.

A comitiva sergipana contou com a presença da primeira-dama e secretária da Seasic, Érica Mitidieri; do senador Laércio Oliveira; do presidente da Assembleia Legislativa, Jeferson Andrade; do secretário executivo de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Marcelo Menezes; do presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), Ronaldo Guimarães; e do presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos (Agrese), Hamilton Oliveira.

Foto: Allan de Carvalho