GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI SE REÚNE COM EMPRESÁRIOS PARA DEBATER DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SERGIPE

O governador Fábio Mitidieri participou do Primeiro Business Dinner do Lide Sergipe, que reuniu 35 empresários sergipanos para debater o tema ‘Transformação e os desafios até 2026’. De acordo com a organização do evento, os convidados representam cerca de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do estado.

Após uma breve apresentação dos destaques no desenvolvimento do estado em dois anos de gestão, o governador foi questionado por alguns empreendedores, a exemplo de Fernando Franco, da Usina Pinheiro, que quis entender o processo de atração de novas empresas para solo sergipano. “Essa pergunta é a chance que temos de expor as etapas que exploramos para avançar cada vez mais. Primeiro, entendemos as dificuldades, organizamos a casa e preparamos o estado para captar esses investimentos. Criamos a Agência de Desenvolvimento de Sergipe, que tem como um dos propósitos desempenhar esse papel e faço questão de conversar pessoalmente com cada empresário que busco captar. Temos conversado cada vez mais com o mercado. Realizamos o Sergipe Day, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, justamente com esse objetivo, entre tantas outras ações que desenvolvemos ao longo desses dois anos de gestão”, disse Mitidieri.

O presidente-executivo da Lide Sergipe, Victor Rollemberg, declarou que o encontro reuniu empresas que representam um faturamento de R$ 3,5 bilhões e que movimenta cerca de 25% do orçamento do estado. “De forma muito respeitosa, o governador declarou em seu discurso que tanto governos quanto prefeituras devem incentivar a iniciativa privada, pois ela ajuda na geração de emprego e na economia. Se temos hoje um Sergipe que ostenta índices favoráveis como os apresentados pelo governador Mitidieri, isso se deve a uma política dinâmica que ele tem aplicado há dois anos”, reconheceu o empresário.

Rollemberg considerou que a gestão do governo Fábio Mitidieri compreende o papel em ser uma alavanca para o crescimento. “É um governo que organiza e prepara. Cria condições necessárias para o espírito do empreendedor, aquele espírito criativo, ousado e realizador, que move a economia, possa se manifestar com confiança, segurança e novos horizontes. É isso que estamos começando a ver, numa aceleração, uma mudança de patamar. O estado está saindo da inércia e ganhando tração”, ressaltou o presidente-executivo da entidade.

Lide Sergipe

O Lide Sergipe é um grupo de líderes fundado em março de 2019 pelo educador e empresário Victor Rollemberg, atual presidente-executivo, com a missão de inspirar os empresários locais a promover o fortalecimento do desenvolvimento econômico do estado. O grupo é uma unidade vinculada ao Sistema Lide Global, mas não é entidade de classe, portanto, sua atuação é multissetorial. Conta entre seus filiados com companhias de capital regional, nacional, de origem privada, pública e mista, da região metropolitana de Aracaju e do interior. Filia também sindicatos, associações e secretarias de Estado e municípios, além de organizações importantes de estados vizinhos onde não existe uma representação.

O grupo reúne os principais líderes com influência direta no PIB da região. São acionistas de grandes companhias, presidentes e diretores regionais, empreendedores de destaque na comunidade, gestores públicos do primeiro escalão e líderes associativos de setores de grande relevância.

Fundado no Brasil, em 2003, o Lide – Grupo de Líderes Empresariais é uma organização que reúne executivos dos mais variados setores de atuação em busca de fortalecer a livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, assim como a defesa dos princípios éticos de governança nas esferas pública e privada.

Nele podem ingressar empresas brasileiras e multinacionais com faturamento igual ou superior a R$ 200 milhões anuais, companhias que praticam a governança corporativa, valorizam o ser humano em todos os níveis, respeitam o meio ambiente e oferecem apoio a programas de responsabilidade social; além de organizações notórias, que tenham imagem pública de alta reputação no Brasil e no exterior.

Balanço

Para 2024, o Banco do Brasil revisou a sua projeção para o PIB sergipano de uma alta de 1,7% (projeção de maio de 2024) para 3,6% (projeção de janeiro de 2025). Esse valor é superior à média nacional, que é de 3,5%. Considerando o ranking do Nordeste, de acordo com a Resenha Regional do Banco do Brasil, Sergipe divide a 4ª posição com Maranhão, Piauí e Pernambuco. Já no ranking nacional, o estado divide a 13ª posição com Maranhão, Piauí, Pernambuco, São Paulo e Santa Catarina. Esse crescimento foi impulsionado pelos setores Indústria (2,1%) e Serviços (4,4%).

