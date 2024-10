GOVERNADOR  FÁBIO MITIDIERI SEGUE COM A MARCA DE UMA ESCOLA ENTREGUE A CADA DOZE DIAS EM SERGIPE

O governador Fábio Mitidieri segue com a marca de uma escola entregue a cada doze dias e, nesta segunda-feira, 21, participou da solenidade de entrega da reforma da escola estadual 8 de Maio, no Porto Dantas, em Aracaju. Na ocasião, ele exaltou o compromisso com a melhoria da qualidade de trabalho e de ensino de professores e alunos.

“ Muito feliz em entregar a 56ª obra na Educação da nossa gestão. Nós parabenizamos a comunidade por essa linda unidade. Cheguei aqui perguntando se estava boa, e a meninada elogiou bastante. Muitas escolas privadas não têm a estrutura que a gente oferta na rede pública estadual. A melhor maneira de demonstrar respeito aos professores é trabalhando por eles todos os dias”, disse.

Reforma

A escola estadual 8 de Maio recebeu R$ 870.154,66 em investimentos para reforma, construção de quadra de esportes e climatização. Construída com estrutura de galpão pré-moldado de concreto armado e coberta com telha em aço Galvalume, a quadra recebeu mureta, alambrados, revestimentos em PVC, piso de alta resistência, demarcações e equipamentos esportivos, e vestiários completos. Para que a comunidade escolar desfrute de atividades noturnas, a quadra ganhou instalações elétricas, com refletores em LED de 200 watts. Atualmente, a unidade conta com 309 alunos e oferta ensino fundamental do 1° ao 5° ano.