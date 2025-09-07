Governador Fábio Mitidieri transmite o cargo para o vice Zezinho Sobral

O governador Fábio Mitidieri se licenciou do cargo para cumprir agenda oficial fora do país, em Milão, na Itália, onde participa da Gastech, maior exposição e conferência do mundo sobre gás natural, GNL, hidrogênio e tecnologias climáticas. Até o dia 16 de setembro, o vice-governador Zezinho Sobral estará à frente do Executivo estadual.

A Gastech reúne líderes do setor energético, formuladores de políticas e especialistas em inovação. Em sua 53ª edição, a Gastech abordará o papel do gás natural no fornecimento de energia acessível, confiável e de baixo carbono para atender à crescente demanda global. A programação reunirá participantes de mais de 150 países, expositores e palestrantes especialistas.

Este é o terceiro ano consecutivo que o Governo de Sergipe marca presença no evento. Em 2023, a delegação sergipana compareceu à 51ª edição da programação, que ocorreu em Cingapura. Já em 2024, o evento foi sediado em Houston, nos Estados Unidos.

“A consolidação do Hub de Gás em Sergipe é um dos temas de nosso Plano de Governo, assim como o petróleo e o mercado de descomissionamento no estado. Esse debate com especialistas na Gastech é oportuno para os investimentos que planejamos para o setor energético de Sergipe”, disse o governador Fábio Mitidieri.

Foto: Arquivo Secom