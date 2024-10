GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI VISITA FEIRA DE NEGÓCIOS DOS MERCADOS ATACADISTA E VAREJISTA DE SERGIPE

O governador Fábio Mitidieri visitou, na noite da sexta-feira, 11, a maior feira de negócios dos mercados atacadista e varejista do estado, o Supervendas Sergipe, que retornou ao calendário de eventos da capital sergipana após nove anos. Idealizado pela Associação Sergipana dos Supermercados (Ases), junto ao Sistema Fecomércio-Sesc-Senac e ao Sindicato Atacadista e Distribuidor de Sergipe (Sincadise), o Supervendas Sergipe contou também com o apoio do Governo do Estado.

Realizado desde a última quarta-feira, 9, no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju, durante os três dia de evento, mais de 60 expositores do setor supermercadista apresentaram e negociaram seus produtos nos estandes da feira.

Na ocasião, Fábio destacou que o setor atualmente representa 38% do PIB do estado. “Para se ter uma ideia, são 35 mil empregos gerados pelo segmento, que também é o terceiro maior arrecadador de ICMS no estado, para ver a força que o segmento tem. Que a gente possa continuar fomentando o emprego e a renda, pois o melhor programa social que existe é o emprego, e aqui, no Supervendas, são feitos negócios que geram oportunidades e empregos para os sergipanos”, disse.

Para o presidente da Ases, Bruno Ferreira, o evento oferece oportunidades únicas para quem trabalha com os segmentos do atacado, varejo e distribuição no comércio. “Aqui eles conhecem as novidades, inovações tecnológicas, e os expositores trazem negociações diferenciadas, de descontos, de formas de pagamento. É um ponto de encontro de tudo o que é preciso para o negócio. E o governo é um grande apoiador do Supervendas, pois entende que quanto mais investimentos na parte comercial do varejo, do atacado e da distribuição, isso alavanca Sergipe, trazendo mais empregos e movimentando a economia do estado”, detalhou.

Movimento

Direcionado a supermercadistas, distribuidores, donos de mercadinhos, bares, lanchonetes e restaurantes em geral, o Supervendas Sergipe tem o objetivo de impulsionar os empresários da cadeia de consumo a partir de um encontro diversificado.

Bruno Ferreira informou que estima-se que nos três dias de evento aproximadamente dez mil pessoas tenham passado pelos estandes da feira. “Nesse período, estimamos que cerca de R$ 100 milhões em negócios tenham sido movimentados aqui na feira. Então é um grande sucesso e os expositores já estão querendo o evento no próximo ano, que deve ser muito maior que esta edição”, afirmou.

Emprego

A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) levou ao Supervendas Sergipe um espaço dedicado a algumas das principais ações da pasta, como o Programa Primeiro Emprego (PPE), iniciativa do Governo de Sergipe que gera oportunidades para impulsionar a entrada de jovens no mercado de trabalho. O intuito foi estreitar ainda mais o diálogo com os potenciais parceiros do programa para geração de oportunidades para os sergipanos.

“O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, apresentou os programas Qualifica Sergipe e Primeiro Emprego, dois grandes programas de qualificação de mão de obra, voltados para o mercado de trabalho. E foi um sucesso a procura de todos os empresários, principalmente da área do varejo. Lembrando que foi no varejo que o programa Primeiro Emprego tomou um grande impulso; temos hoje, só dentro de uma empresa, 400 jovens sendo qualificados pelo programa”, explicou o secretário-executivo da Seteem, Rafael Melo.

De acordo com o gestor, o sucesso da iniciativa tem sido reconhecido no estado e até nacionalmente. “O Primeiro Emprego é um grande programa do Governo do Estado que já está alcançando um renome nacional, porque de forma certeira, no mínimo, 30% de todos os jovens que cursam o programa saem empregados, com carteira assinada”, enalteceu Melo.

Ainda segundo Rafael Melo, as empresas têm ampliado a confiança no Estado como parceiro, não só pelos bons resultados de Sergipe em diversos cenários, como também pela atenção e compromisso com a geração de mão de obra qualificada para o estado. “Há grandes resultados ao virmos perante todos esses empresários, neste momento no qual eles estão fazendo diversos negócios, ampliando os seus negócios, pois eles precisam de mão de obra e têm na Secretaria do Trabalho um celeiro, no qual eles sabem que podem contar para a qualificação da mão de obra local, o que é uma preocupação do Estado”, disse.

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) também esteve presente ao evento, com um estande para atendimento aos empresários e comerciantes sergipanos, assim como aos visitantes da feira.

Foto: Arthur Soares