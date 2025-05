Governador Fábio Mitidieri visita instalações da Optimus nos Estado Unidos e planeja desenvolvimento em tecnologia e educação para SE

O governador Fábio Mitidieri e a comitiva do Governo de Sergipe visitaram nesta quarta-feira, 7, as instalações da Optimus Technology Group no estado do Texas, nos Estados Unidos, como parte da missão da Offshore Technology Conference (OTC) 2025, em Houston. A Optimus irá implantar um data center e um centro de pesquisa em Sergipe, em investimento de US$ 1 bilhão, equivalente a cerca de R$ 6 bilhões, com mediação da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec).

No encontro, a comitiva sergipana visitou inicialmente o data center e as instalações de um futuro complexo que abrigará uma faculdade, focando na educação, e sendo um modelo próximo do pleiteado em Sergipe. Em seguida, a equipe se reuniu com diversos membros da empresa, incluindo o CEO, Sam Tenorio III; o head de comunicações, Steven Frank; e o head Brasil da empresa, Anand Hemnani. Foram apresentadas as iniciativas da Optimus, além de uma visão geral do projeto sergipano. O Estado foi representado pela sua comitiva, e participou da atividade junto com membros da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Engemon, Lixo Verde e LZA.

Em sua fala aos membros da empresa, Fábio Mitidieri destacou o investimento não apenas em tecnologia, mas também em educação, como modelo almejado para Sergipe. “Quero agradecer à Optimus por nos receber e apostar em Sergipe. Estamos muito felizes e impressionados com esse trabalho. Muito mais do que investir em data center, vocês estão investindo em educação que transforma. Como governador, tenho obrigação de zelar pelo meu povo, e o que estamos fazendo a partir dessa parceria é gerar oportunidades. O melhor programa social que existe é o emprego, e através da educação, queremos transformar vidas”, afirmou.

A parceria demonstra a vontade de ambas as partes em tornar o projeto sediado em Sergipe uma realidade, posicionando a instalação como um hub regional que atenderá empresas do Brasil, Estados Unidos e mercado latino-americano. O Governo de Sergipe e a Optimus já haviam assinado um protocolo de intenções em março deste ano, com investimento orçado em US$ 1 bilhão, o maior da companhia na América Latina.

“Estarmos aqui nos dá a oportunidade de levar a Sergipe desenvolvimento, transformação na educação e na qualidade de vida. A partir desse momento, queremos que a sociedade sergipana tenha um novo ciclo através da educação e dos investimentos, que serão não apenas na tecnologia do data center, mas também em qualificação. Ver isso de perto nos deixou com um desejo ainda maior de levar isso ao nosso estado”, acrescentou Fábio.

A Optimus deverá se tornar a empresa pioneira para o credenciamento e operacionalização da Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Estado de Sergipe (CAZPE). A expectativa é que a implantação aconteça nas imediações do Terminal Marítimo Inácio Barbosa, com área em estudo localizada em Nossa Senhora do Socorro, município da Região Metropolitana de Aracaju.

A comitiva sergipana está no Texas em razão da OTC, que segue até esta quinta-feira, 8. Ela é comandada pelo governador Fábio Mitidieri, junto aos secretários de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa; da Comunicação Social (Secom), Cleon Menezes; e da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), Érica Mitidieri.

Histórico e tratativas

As tratativas para implantação da Optimus em Sergipe ocorrem desde fevereiro deste ano, quando representantes da empresa estiveram em Aracaju e se reuniram com a equipe técnica da Receita Federal, visto que o empreendimento exigirá um posto aduaneiro. A reunião que selou o compromisso com a Optimus Technology Group ocorreu em 27 de fevereiro, no escritório de representação da empresa no Brasil, em São Paulo.

A Optimus Technology Group é uma consultoria de tecnologia especializada em otimização, virtualização e segurança de data centers. A empresa é a única representante da tecnologia XECO, com exclusividade no Brasil, e atua nos Estados Unidos e em países da Europa, Ásia e Oceania.

O registro que irá possibilitar a operacionalização da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) em Sergipe deverá ser feito junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). As ZPEs são áreas de livre comércio com o exterior, destinadas à instalação de empresas voltadas à produção de bens a serem comercializados fora do país. Nelas, as empresas recebem incentivos tributários, cambiais e administrativos. As ZPEs elevam a competitividade do estado, fortalecendo o comércio exterior e as condições para atração de novas empresas.

Foto: Secom