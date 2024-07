Governador Fábio Mitidieri visita obras da Rota do Leite, em Gararu

Rodovia beneficiará os municípios de Poço Redondo, Porto da Folha, Nossa Senhora de Lourdes e Itabi

Uma das cadeias produtivas mais importantes do estado e reconhecidamente uma das bacias leiteiras mais importantes do Nordeste, a pecuária leiteira sergipana é considerada o ouro branco do sertão. Nesta quarta-feira, 3, o governador Fábio Mitidieri visitou a obra da Rota do Leite, em Gararu, a rodovia SE-175, na estrada do povoado Jibóia, cujo investimento total será de R$ 90 milhões.

A rodovia tem o objetivo de contribuir para o acesso a mercados, estimular a produção da região do sertão, especialmente de leite, e beneficiar agricultores e produtores locais. O projeto também contempla toda a comunidade, ao melhorar o transporte público e facilitar o acesso a serviços de saúde e educação.

“Viemos conferir o andamento dessa obra tão importante para a mobilidade e para a Bacia Leiteira. Estamos aqui no início da rodovia. Eu e a prefeita Zete viemos fazer a vistoria”, disse o governador. “É a obra mais aguardada do sertão e voltaremos aqui, sempre conferindo o andamento da obra”, completou a prefeita de Gararu, Zete de Janjão

O operador de moto niveladora, Jeferson Arcelino, que trabalha na obra, destacou o quanto a população aguarda pela rodovia. “São 40 anos esperando. É uma obra muito importante, porque fomenta a economia da região, serve para escoar a produção de milho, leite. Esperamos muito tempo por isso”.

A dona de casa Michele Custodio também espera mais desenvolvimento com a Estrada da Jibóia. “Vai trazer crescimento do comércio, melhorar a rota do leite, muitos aqui trabalham com leite e a rodovia vai ajudar”.

Segundo dados da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento e Pesca (Seagri), Sergipe produziu 435,5 milhões de litros de leite em 2021, com incremento de 20% relativo ao ano anterior, apresentando tendência crescente. Com a melhoria da malha viária, a economia estará ainda mais impulsionada.

Histórico

Em janeiro deste ano, o Governo do Estado assinou o contrato de repasse de R$ 16,8 milhões para a implantação da Rota do Leite (Rodovia SE-175), em Gararu. Além do recurso viabilizado por meio de emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira, a obra conta também com mais R$ 10 milhões, provenientes de emenda do governador Fábio Mitidieri, enquanto deputado federal.

Até o final do projeto, que beneficiará os municípios de Gararu, Feira Nova e Nossa Senhora da Glória, o investimento atingirá cerca de R$ 90 milhões.

As obras de implantação da Rota do Leite também contemplarão os municípios Poço Redondo, Porto da Folha, Nossa Senhora de Lourdes e Itabi, que, junto com Gararu, apresentaram crescente produção de leite.

Bacia do Leite

A bacia leiteira do alto sertão sergipano é composta por sete municípios que, juntos, somam 212.288 animais. Atualmente, a produção oficial do estado, ou seja, que passa pelos laticínios com selo de inspeção, é de 1,5 milhões de litros por dia. Conforme dados da Emdagro, Poço Redondo é o maior produtor de leite do estado e o que tem maior produtividade (litros de leite de vaca por ano), com uma média municipal de 3.960 litros por ano. A média de Sergipe é 2.336 e a média brasileira é de 1.343 litros do produto por ano. Com 112.769 milhões de litros de leite no primeiro trimestre de 2023, Sergipe segue em décimo lugar no ranking nacional em relação à aquisição e industrialização de leite cru e em segundo do Nordeste, ficando atrás apenas da Bahia, com 140.907 milhões de litros.

Foto: Arthur Soares