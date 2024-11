GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI ASSINA CONTRATO PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE

Com objetivo de realizar planejamento estratégico das obras de infraestrutura do estado, o governador Fábio Mitidieri assinou nesta segunda-feira, 11, o contrato do Plano Estadual de Logística e Transporte (Pelt) de Sergipe, que será executado pela empresa Infra S/A.

De acordo com o governador Fábio Mitidieri, o Pelt disponibilizará dados concretos, quando o estado precisar fazer uma obra. “A empresa fará estudos mostrando o potencial de cada área. Quantas pessoas serão impactadas, quanto custará o investimento, tempo de execução e, a partir dessas informações, listaremos nossas prioridades para que as obras de estrutura sejam feitas dentro de uma lógica de planejamento estratégico”, declarou. A cada quatro meses, a Infra entregará ao governador Mitidieri módulos por áreas.

O Plano Estadual de Logística de Transporte será uma importante fonte de informações, permitindo a identificação dos investimentos necessários e o número de pessoas beneficiadas por determinados projetos. Além disso, o plano visa avaliar o interesse do setor privado em Sergipe, verificar se o estado se posiciona como rota de cargas pesadas, valiosas, ou ambas, e identificar se o estado está perdendo carga para outros portos.

“Essas são respostas trazidas pelo Pelt, para que as decisões políticas sejam embasadas em estudo científico. O que hoje é feito de forma empírica, será feito de forma científica com o Pelt. Isso é fundamental para que o projeto Sergipe 2050 tenha mais elementos e subsídios”, informou o presidente da Agência de Desenvolvimento de Sergipe (Desenvolve-SE), Milton Andrade.

O diretor da Infra, Jorge Bastos, destacou a integração entre os planos estadual e nacional ao afirmar: “Estamos fazendo o Plano de Sergipe junto com o Plano Nacional. Isso significa que o Plano de Logística Estadual está alinhado com o do Brasil. Quando o ministro Renan Filho me convidou para esse projeto, nos comprometemos em dar um Plano de consistência. Do mesmo modo faremos por Sergipe”.

Sobre o plano

O Plano Estadual de Logística e Transporte visa identificar gargalos na infraestrutura e propor soluções que otimizem a movimentação de cargas e passageiros por meio das diferentes modalidades de transporte.

A iniciativa vai elaborar projeções de demanda futura e o impacto dos projetos de infraestrutura de transporte previstos ou em implantação, com o horizonte até 2050. O Pelt dará suporte técnico para as decisões de investimento público e também orientará a atração de investimentos privados diretos ou por meio de parcerias estratégicas.

O Pelt está integrado à iniciativa Sergipe 2050, que está construindo os cenários de longo prazo para o desenvolvimento do estado. As análises identificarão necessidades e proporão soluções de investimentos que possibilitem a redução de custos, tempos de viagem e de emissão de poluentes.

Foto: Reinaldo Moura