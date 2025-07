GOVERNADOR FÁBIO PARTICIPA DA 1ª NOITE DO ARRASTA FÉ E RESSALTA IMPORTÂNCIA DA DIVERSIDADE RELIGIOSA EM SE

O governador Fábio Mitidieri participou nesta sexta-feira, 4, da primeira edição do Arrasta Fé. O evento promovido pelo Governo de Sergipe é realizado pela primeira vez em 2025, com três noites dedicadas à música religiosa nas mais diferentes vertentes. O Arrasta Fé acontece na Orla da Atalaia, em Aracaju, utilizando o mesmo espaço dos shows do Arraiá do Povo, incluindo palcos e camarotes, servindo como uma extensão dos festejos juninos. Na primeira noite, os shows foram dedicados aos evangélicos.

O evento segue neste fim de semana, com shows católicos no sábado, 5, e dedicados às matrizes africanas no domingo, 6. Nesta primeira noite, Fábio Mitidieri, idealizador do Arrasta Fé, fez questão de destacar a importância do evento ao promover a democracia religiosa. “O país do Forró é também o país da diversidade religiosa, o país da fé. Celebramos com este evento, trazendo diversidade. É um evento que vem para ficar, mostrando sua força. Do mesmo jeito que a pessoa sai à noite para dançar um bom forró, ela também pode sair para louvar a Deus”, comparou.

Além disso, o chefe do Executivo estadual avaliou a estreia da iniciativa como bastante positiva, trazendo grande público. Segundo ele, o evento começa firme e pronto para se consolidar nos próximos anos. “Tenho certeza de que será uma grande edição, algo marcante. Vimos a animação das pessoas, porque é o momento de agradecer. Tivemos muitas bênçãos nesta vida, e nada melhor do que poder celebrar orando. Trouxemos um grande público para uma sexta-feira na primeira edição. Estamos bem animados. É um evento que veio pra ficar”.

A ideia do primeiro Arrasta Fé surgiu após conversa informal entre Mitidieri e um amigo evangélico, que argumentou ficar de fora do maior arraiá à beira-mar do Brasil, em respeito à sua religião, que pede a preservação de ambientes fora do propósito da fé. Neste sentido, houve a discussão para a realização de um evento religioso, culminando no Arrasta Fé.

O ineditismo e importância do evento foram ressaltados também pelo presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Gustavo Paixão. “Começamos a conversar, discutimos, e decidimos fazer um evento plural, abraçando todas as religiões, o que foi muito bem aceito pela sociedade. O projeto nasce grande, dentro da mesma estrutura do Arraiá do Povo e pensado da mesma maneira, como uma extensão. Estamos aqui hoje com os evangélicos, e para amanhã e domingo também temos grande expectativa. É um grande acerto do Governo do Estado. Já somos país do forró, o país do arrocha e agora somos o país da diversidade religiosa”, disse.

No sábado é a vez das atrações católicas, com William Sanfona, Ana Clara Rocha, Padre Alessandro Campos e Diácono Rômulo, além de Marcos Simões no palco 360º. Já o domingo será das expressões ligadas às religiões de matriz africana, com Descidão dos Quilombolas, Mariene de Castro e Nany Lessa, junto a Afro Maria Tambor nos intervalos pelo palco 360º.

Artistas e público satisfeitos

Os shows da primeira noite ficaram por conta de Laressa Abreu, Aline Barros, Som e Louvor, e Renovart, além de Eli Campos durante os intervalos no Palco 360º. Os artistas se mostraram satisfeitos com a iniciativa, exaltando a presença do público e o louvor como parte da união da sociedade.

A cantora sergipana Laressa Abreu abriu o Arrasta Fé e não escondeu a emoção. “Tudo vem de Deus, e por isso precisamos devolver a Ele. Utilizamos dos ritmos, da dança, da nossa cultura nordestina, com muita alegria e louvando a Deus. O povo estava maravilhoso, com um ânimo enorme. É muito bom ter essa união, essa mistura do povo, todo mundo sempre com respeito, entendendo que cada um tem a sua fé, a sua crença. É a liberdade religiosa na primeira edição de um evento tão especial”, ressaltou.

Já o nome mais aguardado da noite era o de Aline Barros, referência da música gospel no Brasil. Ela também elogiou a realização do Arrasta Fé e a animação do público, com milhares de pessoas presentes no propósito de união e louvor a Deus. “Estou muito feliz de poder estar aqui, mais uma vez em Aracaju, sabendo que as pessoas vieram celebrar mais uma vez o nome de Jesus. A gente sempre vem com esse propósito e é muito bom poder fazer desta noite inesquecível, na presença do Senhor, onde as pessoas saem renovadas, restauradas, cheias do amor de Jesus no seu coração. Muitas pessoas reunidas, inclusive crianças, com o propósito de louvar o nome do Senhor, e que as pessoas sejam abençoadas”, exaltou.

O público presente elogiou o Governo do Estado pela iniciativa. É o caso de Cheila Pimentel, que foi curtir a primeira noite de shows com a família. “Queria agradecer ao nosso governador, Fábio Mitidieri, que mais uma vez nos proporciona uma noite maravilhosa de louvor a Deus, para agradecer todas as graças concedidas todos os anos da nossa vida. O evento está maravilhoso e abriu com chave de ouro”, considerou.

Quem também aproveitou com a família foi João Pedro Ferreira, ressaltando também o clima junino da festa religiosa: “Estou muito feliz e quero agradecer bastante ao governador Fábio Mitidieri. É uma satisfação estar aqui no primeiro ano do evento, ainda neste clima do São João, com uma festa evangélica. A festa é maravilhosa, podendo trazer a família. A melhor coisa que podemos fazer é louvar ao Senhor”.

O representante religioso da noite evangélica foi o Pr. Maurício Pimentel, que classificou a iniciativa do Estado como especial para exaltar o nome de Deus. A alegria é muito grande. Parabenizo ao Governo do Estado pelo primeiro Arrasta Fé, esse momento especial, com grandes louvores e adoradores. O povo de Deus tornou isso uma Praça Santa, um momento especial. Eu só tenho que agradecer a Deus e ao Governo do Estado, e dizer que o ano que vem será ainda melhor”.

Acessibilidade

Assim como no Arraiá do Povo, a acessibilidade é uma marca do Arrasta Fé, por meio das ações da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic). Entre as iniciativas da pasta, o Camarote da Acessibilidade garante conforto e visibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, além dos intérpretes de Libras no palco, fazendo com que a comunicação seja acessível também às pessoas surdas.

A primeira-dama e secretária da Seasic, Érica Mitidieri, reforçou a acessibilidade como ponto fundamental do evento, sendo algo pensado pelo Governo do Estado. “É fundamental que a gente consiga trazer espaços que tenham essa acessibilidade, que proporcionem às pessoas com alguma deficiência poderem participar, curtir e se sentirem importantes. Nosso espaço da acessibilidade mostra que estamos no caminho certo e que a cada evento a gente tem trazido cada vez mais oportunidades para que qualquer pessoa possa participar. Todos têm o direito de ser felizes”, destacou.

O Arrasta Fé é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Banese.

Foto: Arthur Soares