GOVERNADOR FÁBIO RECEBE RECONHECIMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL

Como forma de reconhecimento ao trabalho de fortalecimento da classe dos procuradores do Estado, o governador Fábio Mitidieri recebeu nesta quinta-feira, 20, a Medalha Comemorativa aos 40 anos da Associação dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anape). A honraria prestigia autoridades e demais pessoas ou entidades que tenham prestado relevantes serviços à classe de procuradores do Estado.

O gestor estadual agradeceu a honraria e, na ocasião, destacou a relação de parceria entre o governo e a Procuradoria Geral do Estado (PGE). “Nós temos uma procuradoria que é parceira do Estado e a gente procura criar uma relação muito propositiva. Quando a gente inicia qualquer projeto, sempre consulta a procuradoria. Pois, se há algo que não deve ser daquela forma do ponto de vista jurídico, ela apresenta um caminho ou solução”, enalteceu.

Presente na capital sergipana, o presidente da Associação dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, Vicente Braga, foi quem fez a entrega da homenagem. “Fábio sempre foi um parceiro atuante. A Anape completou 40 anos e o seu nome não poderia deixar de estar no rol de homenageados, por toda parceria e confiança na nossa classe. A gente reforça que para a procuradoria não existe um não e, sim, um melhor caminho”, disse durante a entrega da honraria. No mesmo sentido, o presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Sergipe (Apese), Augusto Melo, destacou que o Governo do Estado tem cumprido seus deveres sendo, assim, leal à advocacia pública.

PGE

O procurador-geral do Estado, Carlos Pinna Júnior, acredita que homenagens como essas demonstram o quanto o governador Fábio Mitidieri tem se pautado não apenas para valorizar os procuradores, mas valorizar, sobretudo, a atividade da advocacia pública.

De acordo com Pinna, Mitidieri segue as orientações da PGE e reforçou a parceria entre os poderes. “Essa medalha, vindo de uma associação de classe de âmbito nacional, corrobora a visão estadista que o governador tem”, destacou.

ASN – Foto: César de Oliveira