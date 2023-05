Fábio Mitidieri recebe visita do ministro corregedor nacional de Justiça

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, recebeu, nesta segunda-feira, 22, a visita do ministro corregedor nacional de Justiça, Luís Felipe Salomão. O encontro ocorreu no Palácio Museu Olímpio Campos, situado na Praça Fausto Cardoso, e teve como objetivo estreitar os laços entre o governo estadual e o Poder Judiciário, visando traçar ações conjuntas em prol da população sergipana.

Com esta visita, a atual gestão marca um importante momento de diálogo e cooperação entre as esferas governamentais, tendo em vista o objetivo comum de promover melhorias e avanços no atendimento às demandas da cidadãos sergipanos, fundamental para o desenvolvimento do estado e a garantia de uma sociedade mais justa e equitativa.

O governador Fábio Mitidieri expressou sua satisfação em receber o ministro Salomão e ressaltou a importância do encontro para o fortalecimento da parceria entre o Executivo e o Judiciário. Segundo ele, a visita do ministro destaca a relevância do trabalho conjunto em benefício do estado.

“Foi uma oportunidade para dialogarmos sobre diversos temas que englobam as causas sociais que norteiam nosso plano de Governo e têm o nosso olhar atento. Além disso, a visita do ministro prestigia nosso estado e enaltece a importância da parceria entre o Executivo e Judiciário em âmbitos nacional e estaduais”, disse o governador Fábio.

Acompanhado do governador, da historiadora Izaura Ramos e das autoridades presentes, o ministro também foi apresentado às instalações do Palácio Museu Olímpio Campos e pôde conhecer o acervo que retrata a rica história política do estado de Sergipe.

Salomão agradeceu a receptividade e demonstrou encantamento com a história do estado. Ele expressou gratidão pela parceria estabelecida com o Governo de Sergipe e enfatizou o compromisso em continuar trocando experiências e seguir fortalecendo o funcionamento dos serviços em benefício da sociedade sergipana. “Nosso intuito é somar os esforços entre o Executivo e o Judiciário para prestarmos serviços cada vez melhores para a população”, afirmou o ministro.

Ministro Salomão

Natural de Salvador, Luis Felipe Salomão é ministro do STJ desde 17 de junho de 2008, com expressiva participação como relator de diversos precedentes relevantes para a consolidação da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, especialmente nos julgamentos relacionados ao direito privado.

Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foi promotor, juiz e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). É professor emérito da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e da Escola Paulista da Magistratura, e também atua como coordenador do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário, da Fundação Getúlio Vargas. Além disso, é diretor do Centro de Pesquisas Judiciais da Associação dos Magistrados Brasileiros, e presidente do Conselho Editorial da Revista Justiça & Cidadania.

Antes da corregedoria do CNJ, integrou a Quarta Turma e a Segunda Seção do STJ (especializadas em direito privado), e atualmente, integra a composição da Corte Especial. É doutor honoris causa em Ciências Sociais e Humanas pela Universidade Cândido Mendes e professor honoris causa da Escola Superior da Advocacia.

Participaram da visita o secretário de Estado da Casa Civil (SECC), Jorginho Araujo; o secretário de Estado do Governo (Segov), Cristiano Barreto; o procurador Geral do Estado de Sergipe (PGE), Carlos Pinna Júnior, entre outras autoridades.

Foto André Moreira