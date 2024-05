GOVERNADOR FAZ ANÚNCIOS VOLTADOS AO PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS DURANTE “SEGUNDONA DO TURISTA”

Em mais uma edição da ‘Segundona do Turista’, o governador Fábio Mitidieri, juntamente com a Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), anunciou nesta segunda-feira (20), novidades relacionadas aos festejos juninos 2024. Celebrando as tradições nordestinas, Sergipe sediará o IX Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas. O anúncio foi feito com a presença de forrozeiros da Rua São, que já aproveitam a programação semanal de muito forró.

De acordo com o governador, estar na centenária Rua São João representa muito. “Isso tudo demonstra o quanto temos potencial. Gosto muito de citar a frase: a sua alegria movimenta a economia. Nesta gestão, valorizamos o artista local, a nossa cultura. Quando a gente fala de São João, não é apenas forró na Orla da Atalaia, temos em todo estado, valorizando essa tradição popular”, afirmou.

Fábio aproveitou a oportunidade para destacar todos os atrativos dos festejos juninos. “Além da ‘Segundona do Turista’ aqui na Rua São João, vamos ter concurso de quadrilhas, escolha do Rei e Rainha do País do Forró, a volta da Marinete do Forró, a Vila do Forró, além de todas as novidades do Arraiá do Povo, sempre valorizando a nossa cultura e artistas locais”, destacou.

Para o presidente da Funcap, Gustavo Paixão, essa é uma grande oportunidade para o estado que já conhecido como o ‘País do Forró’. “Hoje é um dia muito importante para a nação forrozeira do nosso estado. O governador traz anúncios que não só fomentam os festejos juninos, mas também a cultura, turismo e a economia de Sergipe”, ressaltou.

Economia e turismo

Além de fomentar a cultura e tradição nordestina, Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas movimentará a economia do estado, proporcionando a circulação de turistas, pois mais de 1500 quadrilheiros virão a Sergipe para a competição.

Quadrilheiros dos estados de Roraima, Amapá, Distrito Federal, Goiás, Tocantins, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sergipe, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Maranhão já confirmaram presença no concurso.

Mais anúncios

O encontro na Rua São João foi também para anunciar premiação extra aos editais dos concursos de quadrilha do ‘Arranca Unha’ e ‘Gonzagão’, que este ano terão o investimento de R$ 200 mil.

Outra novidade, apresentada durante o discurso do governador, foi o anúncio da renda irlandesa como tema dos Festejos Juninos 2024, tendo como elemento principal do palco do Arraiá do Povo e toda a identidade visual do evento, que acontece a partir de 1º de junho na Orla da Atalaia, em Aracaju. “A renda irlandesa é nosso patrimônio cultural, ela representa muito bem a nossa história e nossa cultura”, ressaltou o governador.

Presenças

O anúncio contou com a presença do presidente da Confederação Nacional de Quadrilhas Juninas, Hamilton Teixeira, e do Coordenador do Campeonato Brasileiro de Quadrilhas, Michael Helry. Além de secretários de estado, sergipanos e turistas de várias partes do país.

Foto: Arthur Soares